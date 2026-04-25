Vodanovic (PS): “El gobierno obviamente busca socavar la imagen de la Presidenta Bachelet, pero eso es imposible”

Ad portas de que este sábado el Partido Socialista desarrolle su comité central, la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, defendió la candidatura de la exmandaria Michelle Bachelet a la secretaría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y lanzó duros dardos al gobierno de José Antonio Kast.

“Creo que el gobierno aquí obviamente busca socavar la imagen de la presidenta Bachelet, pero eso es imposible”, lanzó la legisladora socialista, refiriéndose a la falta de respaldo del gobierno a la candidatura.

“Aquí hay un tema ideológico, porque el gobierno está en todo su derecho a decir que no iba a apoyar a la presidenta Bachelet por un tema de convicciones personales, yo por supuesto no lo comparto, pero aquí lo que se hace es buscar excusas, y el que explica se complica ”, puntualizó la senadora.

En esa línea añadió: “Decir que hay muchos candidatos, cuando la última elección hubo trece y aquí hay cuatro, la verdad es que es absurdo. Decir que hay un veto de Estados Unidos y no conocer ese tema, o querer desinformar, o mentirle a la gente, porque aquí no hay ningún país que pueda vetar ”.

Asimismo, la timonel socialista descartó que la candidatura del argentino Rafael Grossi tenga algún tipo de ventaja por sobre la de Bachelet.

“¿Ustedes creen que Inglaterra va a recomendar o a no recomendar al candidato Grossi? Que entreparéntesis es funcionario de Naciones Unidas y hace candidatura patrocinada por las propias Naciones Unidas, es decir, con un estándar ético bien complejo", señaló.

Asimismo, añadió que: “yo vengo llegando de una reunión en Barcelona que citó el progresismo mundial, el presidente Pedro Sánchez, con líderes de todo el mundo, estuvimos hablando con gente de África, de Asia, de Europa, por supuesto, estuvo el presidente Lula, la presidenta de México, y todos entienden que la mejor candidata es la Presidenta Bachelet, no porque sea de nuestro mundo, sino por su amplia experiencia”

Finalmente, planteó que: “Ella (Bachelet) es un orgullo para nuestro país, para todo el mundo y para todo el progresismo, así que creo que es una tarea que va a cumplir de buena manera y que va a ser, o está siendo, el primer bochorro internacional del gobierno”.

Comité Central

En tanto, este sábado se desarrollará el comite central de que terminará a eso de las 16 horas para iniciar la ceremonia de conmemoración del partido.

A ese festejo están invitados el expresidente Gabriel Boric, la expresidenta Bachelet y las dos cartas presidenciales del sector: la exministra Carolina Tohá (PPD) y la exministra del Trabajo Jeannette Jara.

En la previa al encuentro el diputado Daniel Manouchehri sostuvo que: “Hoy en el Comité Central del PS vamos a plantear algo simple: tenemos que estar a la altura del momento que vive Chile".

“Mientras Kast le sube el costo de vida al 99% para bajarle los impuestos al 1%, Chile necesita una oposición firme, unida y con vocación de mayoría.Solo resistir a la ultra derecha no alcanza”.