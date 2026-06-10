Bolsa de Santiago retoma las pérdidas en medio de cautela por conflicto en Medio Oriente

Tras anotar una fuerte alza en la sesión anterior, que la había llevado a romper una racha de siete sesiones consecutivas de retrocesos, la bolsa chilena retomó las pérdidas este miércoles en línea con el desempeño de su principal referente: Wall Street, mientras las tensiones en Medio Oriente volvían a poner presión a los mercados.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, cerró con una caída de 0,48% a 10.450,44 puntos.

Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, señaló que “la bolsa chilena cerró la jornada con una leve caída, en una sesión marcada por movimientos mixtos dentro del mercado local. El índice se mantuvo presionado por el retroceso de algunos valores relevantes, entre ellos Latam , CAP y SMU, que actuaron como los principales lastres durante la sesión”.

Por el lado positivo, añadió, destacaron avances en acciones como Mallplaza, Falabella y BCI, que ayudaron a contener parcialmente las pérdidas del mercado.

Sin embargo, afirmó, “el desempeño general siguió condicionado por un tono de cautela, en medio de un escenario externo más sensible a los movimientos geopolíticos y a una mayor búsqueda de refugio por parte de los inversionistas”.

Wall Street

En este contexto en Estados Unidos los principales indicadores cerraron con fuertes bajas. El selectivo S&P 500 cayó 1,62%, el tecnológico Nasdaq perdió 1,98%, mientras el promedio industrial Dow Jones retrocedió 1,87%.

Los inversionistas ahora están atentos al debut en bolsa de Space X previsto para el viernes. La empresa controlada por Elon Musk -que agrupa la división aeroespacial, Starlink y la plataforma de inteligencia artificial xAI-, fijó su precio de salida en US$135 por acción en la que se prevé será la mayor apertura bursátil de la historia, con lo que destronaría a la gigante china Alibaba, que hasta ahora ostenta dicho récord.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar caía pese a la mayor incertidumbre internacional y el retroceso en el valor del cobre, la principal exportación del país.

La moneda estadounidense descendía $4,9 a $913, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC).

El precio contado del cobre cayó 2,52% a US$6,06453 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.