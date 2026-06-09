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    Bolsa de Santiago anota fuerte alza y rompe racha de 7 sesiones consecutivas de bajas

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, cerró con un avance de 3,32% a 10.501,02 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago anota fuerte alza y rompe racha de 7 sesiones consecutivas de bajas. Andres Perez

    La bolsa chilena se desmarcó de la tendencia de su principal referente, Wall Street, y registró una importante alza este martes, impulsada mayormente por el positivo desempeño de las acciones de los bancos.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, cerró con un avance de 3,32% a 10.501,02 puntos, con lo que rompió una racha de siete sesiones consecutivas de bajas.

    En la sesión destacaron los incrementos en los papeles de Bci, Itaú Chile, Banco de Chile y Banco Santander con incrementos de 6,28%, 5,78%, 5,33% y 5,26%, respectivamente.

    “Al contrario de lo sucedido en los principales índices bursátiles a nivel global, que hoy evidenciaron una jornada negativa después de importantes alzas el día de ayer, vimos que el Ipsa registró un alza significativa en la presente jornada, lo que se explicaría por las mayores probabilidades del fin de la guerra en el Medio Oriente luego de las palabras de Trump de ayer por la tarde, lo que se tradujo en una caída en el precio del petróleo Brent de 2,96% a US$91,49 el barril”, dijo la corredora Renta 4 en un informe.

    Al respecto señaló que dado que el petróleo tiene un alto impacto en la inflación, dicho descenso permitiría al Banco Central mantener o incluso bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) este año.

    Por otro lado, el precio contado del cobre, la principal exportación del país, subió 0,4% a US$6,22147 la libra en la Bola de Metales de Londres. Esto último “también es una buena noticia para nuestra economía y además, el precio del cobre tiene una alta correlación con el desempeño del Ipsa”, añadió la corredora.

    Wall Street

    En Wall Street, en tanto, dos de los principales indicadores cerraron con descensos, mientras se mantenían las dudas sobre la sostenibilidad de los altos precios de las acciones tecnológicas.

    El selectivo S&P cayó 0,16%, el tecnológico Nasdaq perdió 1,12%, mientras el promedio industrial Dow Jones subió 0,17%.

    Los inversionistas ahora están atentos al debut en bolsa de Space X previsto para el viernes. La empresa controlada por Elon Musk -que agrupa la división aeroespacial, Starlink y la plataforma de inteligencia artificial xAI-, fijó su precio de salida en US$135 por acción en la que se prevé será la mayor apertura bursátil de la historia, con lo que destronaría a Alibaba.

    Más sobre:Bolsa de SantiagoIpsaWall StreetMercados

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