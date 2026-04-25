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    Política

    Presidente Kast arremete contra el gobierno anterior y acusa “desastre” en empleo, seguridad y gestión

    El Mandatario cuestionó duramente a la administración pasada durante el consejo general de RN y defendió la agenda del Ejecutivo, asegurando que “no hay ninguna cifra donde puedan decir que lo hicieron bien”.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast lanzó este sábado una dura ofensiva contra el gobierno anterior, al que acusó de haber dejado al país en un escenario crítico en materia de empleo, crecimiento, seguridad y gestión pública, en el marco del consejo general de Renovación Nacional (RN).

    Durante su intervención, el Mandatario sostuvo que la administración de Gabriel Boric tuvo un desempeño deficiente en múltiples áreas, asegurando que “no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien”.

    “¿Cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre. ¿Cómo les fue en el crecimiento? Un desastre. ¿En educación? Un desastre. ¿En salud? Un desastre”, afirmó.

    En esa línea, cuestionó que desde la oposición se critiquen las actuales iniciativas del Ejecutivo, pese —según dijo— a los resultados que dejó la gestión anterior. “Hoy día dan cátedra. No se demoraron ni dos meses y ya están pontificando (...) ¿cómo vamos a bajar más aún si nos dejaron el país sin piso?”. “Vuelven con el típico slogan: ‘esta reforma es para los ricos’. Pero si los únicos que se hicieron ricos fueron algunos de los amigos de ellos”, afirmó.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El jefe de Estado también apuntó a problemas de gestión heredados, asegurando que el actual gobierno ha debido resolver una gran cantidad de trámites pendientes. “Veíamos la cantidad de cosas que habían dejado detenidas (...) más de dos mil oficios y decretos sin firmar. Es como que no hubiesen hecho nada en temas de gestión”, sostuvo.

    Asimismo, criticó el manejo en áreas específicas como educación, seguridad y políticas públicas, mencionando casos como la Junaeb y los servicios locales de educación. “El desastre era total. No eran capaces de entregar útiles escolares hasta septiembre, y hoy dicen que vamos a quitar alimentos. Eso es no conocer Chile”, afirmó.

    El Mandatario también ironizó con encuentros recientes de figuras de la administración pasada en el extranjero. “Se tienen que juntar ahora en Barcelona y dicen: ‘miren todo lo que logramos’. Bueno, vayan a cualquier liceo emblemático que dijeron que iban a defender y vean lo que pasó ahí”, afirmó, pese a que en dicha instancia, no asistieron solo exministros de Boric.

    En materia de seguridad, Kast también cuestionó el desempeño del gobierno anterior en el control fronterizo y el combate al crimen, calificando como “vergonzosa” su gestión en esa área.

    El Mandatario acusó además un “ensañamiento político” por parte de sus detractores, señalando que desde la oposición se exageran errores menores del actual gobierno mientras —a su juicio— se omiten falencias más profundas de la administración pasada. “Por un detalle hacen un escándalo, pero esconden su propia realidad”, dijo.

    En paralelo, defendió las medidas impulsadas por su administración, particularmente aquellas orientadas a reactivar la economía, generar empleo y fortalecer la seguridad, asegurando que el Ejecutivo está enfocado en revertir el escenario heredado.

    “Nosotros estamos trabajando para crear más empleo, para que las pymes tengan recursos, para asegurar las fronteras y para que los niños estudien en un ambiente sin violencia”, afirmó.

    Finalmente, Kast llamó a la unidad del oficialismo y a proyectar la continuidad del gobierno, destacando el rol de RN en los procesos electorales recientes y en el respaldo legislativo a las iniciativas del Ejecutivo.

    “Tenemos las ideas, las personas y la voluntad para sacar a Chile adelante”, concluyó.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
    Más sobre:José Antonio KastRNConsejo General RNPresidenteGobierno

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