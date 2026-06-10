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    Política

    Tohá cuestiona postura del gobierno por secreto bancario y apunta a Quiroz: “No sabe lo que es la inteligencia”

    La exministra del Interior apuntó a la importancia de perseguir la ruta del dinero para combatir el crimen organizado y abogó por sacar adelante la moción incluida en la reforma que crea un Subsistema de Inteligencia Económica.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), cuestionó la postura del Ejecutivo y del oficialismo ante la norma que habilita el alzamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda.

    Esto, luego que este martes se registró en el Senado un inusual tercer empate al momento de votar la moción, con la resistencia de los comités que son fuerza de gobierno.

    La medida está incluida en la reforma que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, que busca reforzar la institucionalidad para detectar operaciones del crimen organizado, como lavado de activos o financiamiento de actividades delictuales. Sin embargo, por diferencias ideológicas y desconfianzas políticas este punto no pudo ser resuelto en el trámite legislativo.

    En diálogo con radio Pauta, Tohá apuntó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que tras el resultado mostró apertura a buscar alternativas para perfeccionar el alzamiento del secreto bancario, manteniendo la potestad judicial.

    “De la UAF jamás se ha filtrado nada. (Quiroz) no entiende, no sabe lo que es la inteligencia. La inteligencia no es una investigación penal. O sea, un país que confunde inteligencia con una investigación penal no tiene inteligencia”, criticó.

    De acuerdo a la ex secretaria de Estado, “Chile es un país donde no hay inteligencia de verdad” y recordó que “acabamos de tener una ley que crea el Sistema de Inteligencia del Estado, mucho más robusto, que obliga a todos los organismos a intercambiar información, que permite que el Presidente de la República dé una orientación de cuáles son las prioridades”.

    “Toda la inteligencia que antes estaba limitada a las policías y a las Fuerzas Armadas, ahora incorpora a Aduanas, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos, la Agencia de Ciberseguridad. Pero la pieza clave de esto es la inteligencia económica, porque particularmente en el caso del crimen organizado, lo hemos visto con el caso recién de la Operación Tokio, el crimen organizado es un negocio de mucha plata, y no puede funcionar sin mover la plata de alguna manera”, explicó.

    Tohá, así, abogó por el alzamiento del secreto bancario, ya que, a su juicio, si se persigue la ruta del dinero, se aumentan las posibilidades de un mayor éxito para combatir a las organizaciones criminales.

    “Si lo empiezas a seguir a través de la plata, tu poder de perseguirlo se eleva enormemente, de anticiparte, de entender cómo funciona, de meterte en sus pasillos, de cuáles son sus maneras de operar, y para eso es la inteligencia. Entonces, yo creo que el ministro (Quiroz), si insiste en que esto va a descansar en jueces, no está apostando porque Chile tenga inteligencia de verdad”, advirtió.

    Y luego agregó: “Por algo, en todas partes del mundo, en la OCDE, ningún país pasa por los jueces para autorizar esta operación, salvo Australia”.

    Más sobre:Carolina ToháAcusación constitucionalNicolás GrauJorge QuirozJosé Antonio Kast

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