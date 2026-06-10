Récords a la vista, números inéditos y mucha historia por escribir: todo lo que debes saber del Mundial 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 ya está a la vuelta de la esquina. Este jueves las selecciones de México y Sudáfrica (15 horas) marcarán el inicio de la competencia que por primera vez reunirá a 48 selecciones. Estos son algunos datos que hay que tener en cuenta para disfrutar a plenitud del evento.

¿Cuáles son los países sede?

El Mundial de Norteamérica 2026 se disputará por primera vez en tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México.

¿Cuántas selecciones participarán?

Norteamérica 2026 quedará en la historia del fútbol internacional al transformarse en el primer Mundial en recibir a 48 países. Esta determinación surgió en el Consejo de la FIFA que se realizó en marzo de 2023, en el que se determinó aumentar la participación de 32 a 48 equipos los que se repartirían en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Una ampliación del número de conjuntos no se registraba desde el Mundial de Francia 1998, cuando se pasó de 24 a 32 combinados. Este cambio significa que en la Copa habrán 1248 futbolistas que representan a 449 clubes.

¿Qué selecciones debutan?

Las selecciones de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán disputarán su primer Mundial en Norteamérica 2026.

¿Cuántos partidos se disputarán?

Un total de 104 partidos se desarrollarán en esta edición, incluyendo el duelo inaugural entre México y Sudáfrica programado para el 11 de junio hasta la final establecida para el 19 de julio.

Es decir, serán 40 duelos más que en la edición anterior de Qatar 2022. Uno de los puntos clave también es que se añadirá una ronda extra en la etapa de eliminación directa, partiendo desde los dieciseisavos de final. Antes se arrancaba desde los octavos de final.

¿Cuántos estadios se ocuparán?

Considerando los tres países anfitriones, el Mundial de 2026 se jugará en 16 estadios. Este es el doble de los recintos de Qatar 2022 y cuatro más que en Rusia 2018. Dos de ellos se encuentran en Canadá, once en Estados Unidos y tres en México.

El Estadio Azteca es el que tiene mayor capacidad, con un aforo de 87.000 personas, mientras que el BMO Field de Canadá es el más pequeño, con un aforo de 30.000 asistentes. La final se disputará en el MetLife Stadium con una capacidad para 82.500 personas.

Cabe señalar además que los once recintos estadounidenses fueron adaptados al fútbol, pues suelen recibir encuentros del fútbol americano de la NFL.

¿Cuántos partidos recibirá cada país?

México recibirá 13 partidos en sus tres sedes ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Canadá tendrá otros 13 encuentros en sus dos sedes de Toronto y Vancouver.

Estados Unidos se lleva los 78 duelos restantes en once sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nueva York /Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

El MetLife Stadium recibirá la final de la Copa. MEXSPORT/PHOTOSPORT

¿Cuántas entradas se venderán?

Considerando la capacidad total de todos los recintos deportivos, el total de entradas que se han puesto a la venta es de siete millones. Con esto la FIFA espera batir el récord de tickets vendidos de 3,5 millones de Estados Unidos 1994.

Tras la primera preventa, y con solo 28 selecciones clasificadas, se superó el millón de boletos adquiridos, siendo Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia los países que más compras realizaron en dicha etapa.

¿Cuándo debutan los sudamericanos?

Sudamérica estará representado por seis selecciones: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

El primer equipo en competir será Paraguay. Los guaraníes enfrentarán a uno de los anfitriones, Estados Unidos, por el grupo D, este viernes 12 de junio, a las 21 horas.

El sábado 13 de junio, será le turno de Brasil contra Marruecos en Nueva York a partir de las 18.00 horas.

Ecuador saltará a la cancha el domingo 14 de junio, a las 19.00 horas, para enfrentar a uno de los cuadros fuertes de África: Costa de Marfil.

El Uruguay de Marcelo Bielsa chocará contra Arabia Saudita el lunes 15 de junio a partir de las 18.00 horas en el duelo válido por el Grupo H.

El martes 16 de junio, en horario estelar, Lionel Messi y sus compañeros iniciarán la defensa del título que obtuvieron en Qatar 2022. Argentina enfrentará a Argelia, a las 21.00 horas.

Por último, el miércoles 17, Colombia enfrentará a Uzbekistán desde las 22.00 horas.

¿Quiénes harán historia al disputar seis Mundiales?

Serán tres los jugadores: el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa.

¿Cuándo se desarrollará cada fase?

El inicio de la fase de grupos se dará este 11 de junio con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica y se extenderá hasta el 27 de junio.

Los partidos por los dieciseisavos de final se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Los octavos de final arrancarán el 4 de julio y se extenderán hasta el 7 de julio.

Los cuartos de final comienzan el 9 de julio y de desarrollarán hasta el 11 de julio.

Las semifinales se juegan el 14 y 15 de julio.

El duelo por el tercer puesto es el 18 de julio y la gran final será el 19 de julio.

Foto: Fifa.com.

¿Cuáles son las selecciones más valiosas?

Francia encabeza el ranking de planteles con mayor valor de mercado, al alcanzar los 1.650 millones de dólares. Inglaterra aparece en el segundo lugar, con 1.412 millones de la moneda estadounidense; seguida de España, con 1.362 millones.

¿Cuáles son los criterios para definir las posiciones en la fase de grupos?

Si dos o más selecciones de un mismo grupo se encuentran empatadas en puntos al término de la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado a continuación, para determinar la clasificación:

Primer paso:

El mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Una diferencia de goles más favorable resultante de los partidos de la fase de grupos disputados entre los equipos en cuestión.

El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Si no es posible tomar una decisión mediante este procedimiento, se aplicarán los criterios siguientes a los dos o más equipos que sigan empatados a puntos:

Segundo paso:

Una diferencia de goles superior en todos los partidos de la fase de grupos.

El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos.

La puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la expedición) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas.

Si no se llega a una decisión mediante los procedimientos descritos en los pasos uno y dos anteriores, se aplicará lo siguiente:

Tercer paso

Los dos o más equipos que sigan empatados a puntos se clasificarán según el último ranking de la FIFA.

¿Cómo se determinan los ocho mejores terceros clasificados?

Los ocho mejores equipos de entre los que ocupan el tercer puesto se determinarán de la siguiente manera:

El mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de la fase de grupos

Diferencia de goles resultante de todos los partidos de la fase de grupos

El mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos

La puntuación más alta en conducta del equipo (jugadores y miembros de la expedición) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas

Los dos o más equipos que sigan empatados a puntos se clasificarán según el último ranking de la FIFA.

¿Cuáles son las nuevas reglas que se aplicarán en el Mundial?

Saque de banda y de puerta: cuando una de estas dos jugadas se retrase deliberadamente por parte de un jugador o arquero, se iniciará la cuenta de los 5 segundos por parte del árbitro y si no se ejecuta antes de que pase dicho tiempo, se le dará al equipo rival el saque de banda o un córner si es que era tiro de fondo.

Cambios con tiempo: a las ya conocidas ventanas de cambios, se le añade que las modificaciones deben realizarse con un máximo de tiempo: el jugador sustituido debe abandonar el campo de juego en un plazo máximo de 10 segundos. Si no lo hace, el reemplazante no podrá ingresar hasta la siguiente interrupción de juego y siempre y cuando haya pasado un minuto. Si son varias las variaciones a la oncena titular, todos los jugadores sustituidos deberán abandonar el campo dentro de los 10 segundos contados desde que el cuarto árbitro levanta la tablilla.

Atención médica por lesión: si un jugador requiere la intervención del cuerpo médico por una lesión dentro del campo de juego, deberá abandonar el campo de juego y permanecer un minuto en dicho lugar antes de volver al partido.

Las nuevas intervenciones del VAR: la asistencia al juez principal amplia sus funciones y ahora podrá llamar al árbitro cuando un jugador sea expulsado por consecuencia de una segunda amarilla incorrecta. También si se amonesta al hombre equivocado y si se concede incorrectamente un saque de esquina, siempre y cuando éste no se haya realizado.

Los jugadores no pueden discutir con la boca tapada: cualquier jugador que se esté enfrentando de manera agresiva, no podrá taparse la boca con la mano, brazo o camiseta y si lo hace, puede ser expulsado.

Si abandona, pierde: el árbitro puede sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el campo de juego en protesta por sus cobros. Norma que también aplicará a los cuerpos técnicos que inciten dicha conducta. Si todo el equipo abandona el campo de juego y provoca la suspensión del mismo, “perderá en principio, dicho partido por incomparecencia”.

¿Cuántas ceremonias de apertura se desarrollarán?

Se llevará una ceremonia de apertura en cada una de las sedes, por lo que se esperan tres:

La primera se realizará el jueves 11 de junio en el Estado Azteca y comenzará a las 13.30 horas de Chile, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Los artistas ya confirmados por la FIFA son: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

La ceremonia de inauguración en Canadá será el día siguiente, el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto. El show musical tiene programado su inicio a las 13.30 como antesala del duelo del país local contra Bosnia y Herzegovina.

Los encargados de animar esta fiesta en Canadá serán: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince.

El tercer y último espectáculo inaugural se realizará en el SoFi Stadium de Los Angeles el mismo viernes 12 de junio a las 19.30 horas.

Este show será la antesala del partido entre Estados Unidos y Paraguay. Los artistas ya confirmados son: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

¿Cuáles son las mascotas del Mundial?

Cada país sede tendrá un representante. En el caso de Canadá se contará con Maple, el alce. México será representado por Zayu, el jaguar, mientras que Estados Unidos lo hará con Clutch, el águila.