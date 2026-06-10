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    EN VIVO

    En vivo: Portugal enfrenta a Nigeria en su último partido preparatorio para el Mundial 2026

    La selección que encabeza Cristiano Ronaldo se despide de su hinchada antes de viajar a la cita planetaria de Norteamérica. Sigue aquí los detalles del encuentro.

    Cristiano Ronaldo se prepara para el Mundial.

    Actualizar el relato

    Portugal 1-1 Nigeria

    ¿Fue gol?

    48′. Remate desde fuera. Pega en el travesaño de Nigeria y la pelota parece rebotar tras la línea de sentencia. Pero no se cobra nada.

    Comienza la segunda parte

    45′. Araujo, Cancelo y Silva reemplazan a Dias, Semedo y Borges.

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    Termina el primer tiempo

    Portugal y Nigeria lo empatan en el amistoso preparatorio para el Mundial.

    Descuentos

    45′. Se agregaron 3 minutos más a este primer tiempo.

    La igualdad

    El empate

    37’. Adams no perdona y tras una contra, define cruzado y entre las piernas del portero portugués.

    Goooooooooooooooooool de Nigeria

    Remate

    36′. Trincao le pega desde fuera. La saca el portero.

    Cabezazo

    33′. Cristiano gana por arriba e intenta ponerla al ángulo. La pelota se va cerrándole el ojo al travesaño.

    Disparo

    33’. Fernandes le pega cruzado. Estuvo fenomenal Okoye para atajar.

    1-0

    La apertura de la cuenta

    23′. Neto recibe en el área y le pega cruzado, para batir la resistencia del arquero nigeriano. Lo ganan los locales.

    Goooooooooooool de Portugal

    Domina Nigeria

    15′. Los africanos tienen el manejo del balón. Pero no llegan con peligro.

    Responde Nigeria

    9′. Adams engancha y le pega. Ese balón se va besando el primer palo.

    Define mal

    8’. Cristiano queda frente al arco y le pega con borde interno. Se lo pierde de inmejorable posición.

    Tiro de Nigeria

    6′. Iwobi le pega desde la entrada del área. Suave a las manos del portero.

    La primera

    2′. Cristiano prueba de media distancia. Elevado.

    Comienza el partido

    Portugal y Nigeria ya juegan su duelo amistoso.

    El 11 de Portugal

    La formación de Nigeria

    El arribo

    La despedida

    Portugal le dice adiós a su país antes de viajar a la cita planetaria y enfrentará a Nigeria.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:MundialMundial 2026PortugalCristiano RonaldoCR7NigeriaFútbolFútbol en vivoMinuto a Minuto

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