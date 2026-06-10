En vivo: Portugal enfrenta a Nigeria en su último partido preparatorio para el Mundial 2026
La selección que encabeza Cristiano Ronaldo se despide de su hinchada antes de viajar a la cita planetaria de Norteamérica. Sigue aquí los detalles del encuentro.
Actualizar el relato
Portugal 1-1 Nigeria
¿Fue gol?
48′. Remate desde fuera. Pega en el travesaño de Nigeria y la pelota parece rebotar tras la línea de sentencia. Pero no se cobra nada.
Comienza la segunda parte
45′. Araujo, Cancelo y Silva reemplazan a Dias, Semedo y Borges.
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Termina el primer tiempo
Portugal y Nigeria lo empatan en el amistoso preparatorio para el Mundial.
Descuentos
45′. Se agregaron 3 minutos más a este primer tiempo.
La igualdad
El empate
37’. Adams no perdona y tras una contra, define cruzado y entre las piernas del portero portugués.
Goooooooooooooooooool de Nigeria
Remate
36′. Trincao le pega desde fuera. La saca el portero.
Cabezazo
33′. Cristiano gana por arriba e intenta ponerla al ángulo. La pelota se va cerrándole el ojo al travesaño.
Disparo
33’. Fernandes le pega cruzado. Estuvo fenomenal Okoye para atajar.
1-0
La apertura de la cuenta
23′. Neto recibe en el área y le pega cruzado, para batir la resistencia del arquero nigeriano. Lo ganan los locales.
Goooooooooooool de Portugal
Domina Nigeria
15′. Los africanos tienen el manejo del balón. Pero no llegan con peligro.
Responde Nigeria
9′. Adams engancha y le pega. Ese balón se va besando el primer palo.
Define mal
8’. Cristiano queda frente al arco y le pega con borde interno. Se lo pierde de inmejorable posición.
Tiro de Nigeria
6′. Iwobi le pega desde la entrada del área. Suave a las manos del portero.
La primera
2′. Cristiano prueba de media distancia. Elevado.
Comienza el partido
Portugal y Nigeria ya juegan su duelo amistoso.
El 11 de Portugal
La formación de Nigeria
El arribo
La despedida
Portugal le dice adiós a su país antes de viajar a la cita planetaria y enfrentará a Nigeria.
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