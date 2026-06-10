SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    Además, el Tribunal estableció que el concejal deberá pagar una multa y ser suspendido temporalmente de sus funciones.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Este miércoles en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se leyó la sentencia en contra del concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña (FA), quien fue condenado por el delito de injurias en contra del actual alcalde de la comuna, Sebastián Sichel.

    El edil arriesgaba una pena de presidio menor en su grado mínimo, sin embargo, el Tribunal estableció que por el transcurso de un año deberá cumplir la pena de firma periódica en el Centro de Reinserción Social de José Domingo Cañas, en Ñuñoa.

    Además, fue condenado al pago de una multa de 11 UTM, las costas de la causa y a la pena accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos durante 85 días.

    La causa se remonta al 28 de octubre de 2025, día en que el concejal realizó una publicación en sus redes sociales donde cuestionó la adquisición de fondos concursables por parte del municipio.

    El tribunal concluyó que dichas expresiones habrían afectado la honra del alcalde de Ñuñoa, por lo que determinó un veredicto condenatorio en su contra.

    La sentencia fue destacada por el abogado querellante Claudio González, quien valoró la resolución judicial.

    “Este fallo reafirma que el debate público debe desarrollarse con responsabilidad y dentro de los límites que establece la ley. La protección de la honra sigue siendo un derecho fundamental que debe ser respetado por todos los actores políticos”, señaló.

    Por su parte, el alcalde Sichel destacó que “no puede ser gratis en Chile que alguien afecte la honra o use el desprestigio de otra persona como una forma de hacer política. La política se trata de hacer que las personas estén mejor, que los vecinos vivan mejor, y no simplemente de destrozar al otro para tratar de ganar”.

    “Una condena ejemplar, una señal ejemplar y una forma también de reivindicar el derecho de una democracia sana en que el que grita no le gana al que necesita y en que el que ofende o se siente superior moralmente no come la agenda simplemente porque dice lo que se le ocurre”, agregó el edil de Ñuñoa.

    Más sobre:Andrés ArgandoñaSebastián SichelÑuñoaFirma periódicapenasentencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministerio de la Mujer recibe propuestas de la UDI para Sala Cuna Universal: ejecutivo ingresará indicación antes del 15 de junio

    Votos PDG y DC dejan a Grau al borde del abismo: Jiles ratifica apoyo a acusación y Barría se declara en reflexión

    Peter Capaldi: “Queremos expresar que si el mundo te resulta aterrador y confuso, no estás solo”

    Comisión de Vivienda rechaza reclamación de censura de Tatiana Urrutia (FA) en contra de Juan Carlos Beltrán (RN)

    CAE: La Moneda sale a responder a Boric y le enrostra que su promesa envalentonó a deudores

    Detienen al líder de una de las principales organizaciones que protesta contra el presidente Paz en Bolivia

    Lo más leído

    1.
    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    2.
    Supremazo por licencias médicas: pleno abre primeros cuadernos de remoción y revisará sumarios sobreseídos o absueltos

    Supremazo por licencias médicas: pleno abre primeros cuadernos de remoción y revisará sumarios sobreseídos o absueltos

    3.
    “¿Piensas que estos maricos son un juego?”: las conversaciones entre la ejecutiva bancaria y su pareja del Tren de Aragua

    “¿Piensas que estos maricos son un juego?”: las conversaciones entre la ejecutiva bancaria y su pareja del Tren de Aragua

    4.
    Un mes sin subsecretario: ministra Ximena Lincolao mantiene en vilo a Carolina Rossi en Ciencia

    Un mes sin subsecretario: ministra Ximena Lincolao mantiene en vilo a Carolina Rossi en Ciencia

    5.
    Exención de contribuciones: alcaldes afinan estrategia para cita clave con Quiroz y empujan restitución total de recursos

    Exención de contribuciones: alcaldes afinan estrategia para cita clave con Quiroz y empujan restitución total de recursos

    6.
    104 jueces en la mira: Suprema inicia revisión de sumarios por viajes con licencia y analiza abrir cuadernos de remoción

    104 jueces en la mira: Suprema inicia revisión de sumarios por viajes con licencia y analiza abrir cuadernos de remoción

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Servicios

    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día del Padre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo se activa el Código Azul? La medida que busca resguardar a personas en condiciones de frío y lluvia

    ¿Cuándo se activa el Código Azul? La medida que busca resguardar a personas en condiciones de frío y lluvia

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel
    Chile

    Concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

    Ministerio de la Mujer recibe propuestas de la UDI para Sala Cuna Universal: ejecutivo ingresará indicación antes del 15 de junio

    Votos PDG y DC dejan a Grau al borde del abismo: Jiles ratifica apoyo a acusación y Barría se declara en reflexión

    Francisco Carvajal dejará la gerencia general de la Compañía Minera del Pacífico luego de casi siete años en el cargo
    Negocios

    Francisco Carvajal dejará la gerencia general de la Compañía Minera del Pacífico luego de casi siete años en el cargo

    Quiroz afirma que para cumplir meta fiscal el PIB debe crecer sobre 3% en 2027-2030, pero ya no habla de 4% al fin del gobierno

    El costo de cuidar, la columna de Valentina Paredes

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    En vivo: Portugal enfrenta a Nigeria en su último partido preparatorio para el Mundial 2026
    El Deportivo

    En vivo: Portugal enfrenta a Nigeria en su último partido preparatorio para el Mundial 2026

    Récords a la vista, números inéditos y mucha historia por escribir: todo lo que debes saber del Mundial 2026

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Peter Capaldi: “Queremos expresar que si el mundo te resulta aterrador y confuso, no estás solo”
    Cultura y entretención

    Peter Capaldi: “Queremos expresar que si el mundo te resulta aterrador y confuso, no estás solo”

    Genesis y la conquista del pop de los 80 con Invisible Touch: entre MTV, improvisaciones y estadios

    El fenómeno Backrooms en Chile y el mundo: a fondo en el éxito de terror que ha destrozado todas las expectativas

    Detienen al líder de una de las principales organizaciones que protesta contra el presidente Paz en Bolivia
    Mundo

    Detienen al líder de una de las principales organizaciones que protesta contra el presidente Paz en Bolivia

    Bill Gates niega conocer los crímenes de Epstein y dice que lo chantajeó con información sobre su vida privada

    Erika Guevara, de Amnistía Internacional: “La violencia por parte de colonos en Cisjordania tiene una aceleración a partir de octubre del 2023”

    No es estrés, es la perimenopausia
    Paula

    No es estrés, es la perimenopausia

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor