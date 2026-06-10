Concejal de Ñuñoa Andrés Argandoña queda con firma periódica tras ser condenado por injurias en contra del alcalde Sichel

Este miércoles en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se leyó la sentencia en contra del concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña (FA), quien fue condenado por el delito de injurias en contra del actual alcalde de la comuna, Sebastián Sichel.

El edil arriesgaba una pena de presidio menor en su grado mínimo, sin embargo, el Tribunal estableció que por el transcurso de un año deberá cumplir la pena de firma periódica en el Centro de Reinserción Social de José Domingo Cañas, en Ñuñoa.

Además, fue condenado al pago de una multa de 11 UTM, las costas de la causa y a la pena accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos durante 85 días .

La causa se remonta al 28 de octubre de 2025, día en que el concejal realizó una publicación en sus redes sociales donde cuestionó la adquisición de fondos concursables por parte del municipio.

El tribunal concluyó que dichas expresiones habrían afectado la honra del alcalde de Ñuñoa, por lo que determinó un veredicto condenatorio en su contra.

La sentencia fue destacada por el abogado querellante Claudio González, quien valoró la resolución judicial.

“Este fallo reafirma que el debate público debe desarrollarse con responsabilidad y dentro de los límites que establece la ley. La protección de la honra sigue siendo un derecho fundamental que debe ser respetado por todos los actores políticos”, señaló.

Por su parte, el alcalde Sichel destacó que “no puede ser gratis en Chile que alguien afecte la honra o use el desprestigio de otra persona como una forma de hacer política. La política se trata de hacer que las personas estén mejor, que los vecinos vivan mejor, y no simplemente de destrozar al otro para tratar de ganar”.

“Una condena ejemplar, una señal ejemplar y una forma también de reivindicar el derecho de una democracia sana en que el que grita no le gana al que necesita y en que el que ofende o se siente superior moralmente no come la agenda simplemente porque dice lo que se le ocurre”, agregó el edil de Ñuñoa.