SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    PS carga contra posibles recortes de programas y califica la megarreforma del gobierno como “Plan de Destrucción Nacional”

    En su discurso en el comité central, la presidente de la colectividad, Paulina Vodanovic, pidió ser una "oposición sin complejos" frente a un gobierno que busca "una restauración conservadora" y que "propone políticas regresivas solo comparables a las instauradas en la dictadura".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Dedvi Missene

    En el marco de su comité central que se desarrolla durante la jornada de este sábado, diversas comisiones del Partido Socialista (PS) y su propia presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, cargaron contra el oficio del Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, en el que propone ajustes adicionales al 3% -con reducciones o eliminación de programas- de cara al presupuesto 2027.

    “La educación pública no es negociable, ni debe ser tratada como variable de ajuste (...) El PS será firme: ante cualquier intento de debilitamiento de la educación pública, responderemos con oposición política, denuncia pública y acción institucional”, declaró la comisión ad hoc.

    Mientras la Comisión de Salud de la colectividad declaró que: “La gestión presupuestaria no puede realizarse a costa de los derechos fundamentales de las personas y el bienestar de los grupos más vulnerables de la sociedad”.

    A su vez, antes de encabezar el comité central, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, la timonel del PS, senadora Paulina Vodanovic, lanzó duros dardo contra le Ejecutivo y los posibles recortes presupuestarios.

    “Es algo que le habíamos preguntado además al ministro de Hacienda, incluso por oficio. Él no ha comparecido a la comisión como yo he solicitado a explicar esto y nos vamos enterando por parte, no solo de eso, de recortes de recursos en instituciones como el Injuv, donde ayer hubo 131 despidos a lo largo de Chile, de persecuciones, como las que hemos visto con listas negras en el MOP”, partió diciendo.

    “Están disminuyendo gastos, contrariando lo que dijo el propio ministro Quiroz, que no se iban a afectar los derechos de las personas”, añadiendo.

    Asimismo, aseguró que “lamentablemente, frente a un gobierno sordo, es difícil poder hacer cosas, poder poner posiciones”.

    Vodanovic también cuestionó el manejo comunicacional de La Moneda.

    “Al final parece que ayer después hubo otro comunicado. Hay también un tema de comunicación poco fluido por parte del gobierno”, sostuvo la legisladora.

    Contra la megarreforma

    Además, Vodanovic cargó contra la megarreforma para la reconstrucción nacional presentada esta semana en el Congreso.

    “Y la discusión de la llamada ley de reconstrucción nacional o de destrucción nacional, no sabemos cuál es el sentido de mezclarlo con esto otro”, partió diciendo.

    Respecto de las reuniones que sostendrá el gobierno con partidos de la oposición para abordar la megarreforma, la timonel socialista sostuvo que: “No son instancias de diálogo. El Partido Socialista ya se juntó con el ministro y escuchó, pero el diálogo requiere de dos personas, requiere dos visiones, requiere puntos de encuentro y aquí el gobierno no abre el diálogo”.

    Agregó que “lo que hace es notificar a las fuerzas de oposición de un proyecto que ya está presentado, en el caso del PS lo hicieron un día antes de ingresar ese proyecto, pero solamente para efectos informativos y con ninguna capacidad de diálogo”.

    En su discurso frente al comité central insistió en este punto: “El ‘Plan de Reconstrucción Nacional’: un eufemismo que esconde una reforma tributaria para los ricos. ¿O debemos decir ‘Plan de Refundación Nacional’ o ‘Plan de Destrucción Nacional’?"

    “Oposición sin complejos”

    En tanto, ya en su discurso frente al comité central Vodanovic hizo un llamado a ser una oposición “que Chile necesita”.

    Pidió representar a aquellos que “A tan solo 40 días de asumido el gobierno, ya están sintiendo y resintiendo las malas decisiones y políticas del gobierno”.

    “Seremos una oposición sin complejos, sin apellidos. Frente a un gobierno sordo, levantaremos la voz. Haremos lo que corresponde”, añadió.

    Además, sostuvo que la administración de José Antonio Kast “tiene como uno de sus pilares un proceso de restauración conservadora y una lógica refundacional de corte neoliberal, que busca, en última instancia, imponer un retroceso social y cultural. Y que en materia económica, propone políticas regresivas solo comparables a las instauradas en la dictadura”.

    Críticas a Trump y defensa a Bachelet

    Asimismo, Vodanovic cuestionó la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadiendo que: “Esos son los aliados de este gobierno. Kast no se incomoda con eso. Nosotros sí”.

    Además, defendió la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

    “El gobierno de José Antonio Kast da explicaciones banales para no respaldar la candidatura de la chilena más reconocida en el mundo, es más han realizado un boicot sin precedentes. Una actitud que es incomprensible para la comunidad internacional y que solo confirma el carácter ideológico y mezquino de su conducción de la política exterior. El Presidente Kast le niega el apoyo a Bachelet no por razones de Estado, sino por razones de trinchera. Eso no es gobernar para Chile. Eso es gobernar para su sector”.

    Más sobre:Partido SocialistaPaulina Vodanoviccomité centralrecortesJorge QuirozOficioMinisterio de HaciendaMegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

    Bancada RN solicita al Presidente Kast el cumplimiento de bono comprometido a Carabineros

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Andrea Balladares asume como primera presidenta de RN y llama a proyectar una “centroderecha moderna”

    Detienen a tres sujetos por venta de drogas en Pudahuel: usaban una botillería como fachada

    Lo más leído

    1.
    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    2.
    Inédita auditoría revisará gastos en personal de apoyo de todos los parlamentarios

    Inédita auditoría revisará gastos en personal de apoyo de todos los parlamentarios

    3.
    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    Ministro Quiroz aclara polémico oficio: “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”

    4.
    Quiroz recoge el guante de la oposición y evalúa idea de la UDI para excluir a ministros de rebajas tributarias

    Quiroz recoge el guante de la oposición y evalúa idea de la UDI para excluir a ministros de rebajas tributarias

    5.
    Presidente Kast arremete contra el gobierno anterior y acusa “desastre” en empleo, seguridad y gestión

    Presidente Kast arremete contra el gobierno anterior y acusa “desastre” en empleo, seguridad y gestión

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Southampton por la FA Cup en TV y streaming

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda
    Chile

    “Una señal de alerta”: Federación Nacional de Enfermeros rechaza propuesta de ajustes presupuestarios de Hacienda

    Exsubsecretario Ramos califica de “falsa y temeraria” acusación de Quintana sobre falta de apoyo a las policías en gobierno anterior

    Bancada RN solicita al Presidente Kast el cumplimiento de bono comprometido a Carabineros

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal
    Negocios

    Crecer sin perder el equilibrio fiscal

    Pablo Granifo, Hernán Büchi y Enrique Ostalé: los directores mejor pagados de las empresas Ipsa en 2025

    Las empresas detrás del último frustrado intento de ampliación del GAM

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana
    Tendencias

    Unos chimpancés comenzaron una “guerra civil” sin precedentes: podría estar relacionada con la guerra humana

    Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson que terminó en la cancelación de su serie

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Barcelona se acerca al bicampeonato de LaLiga tras imponerse en su visita al Getafe
    El Deportivo

    Barcelona se acerca al bicampeonato de LaLiga tras imponerse en su visita al Getafe

    Maratón de Santiago incorpora asistente digital para resolver dudas de los participantes

    De cara al clásico con la UC: Gago recupera a Vargas y Aránguiz, pero corta a varios extranjeros en la citación de la U

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: la vida política y ensayística de Benjamín Vicuña Mackenna

    Luna Miguel y el desafío de leer lo incómodo: “Leamos lo desagradable, aunque sea para criticarlo”

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní
    Mundo

    Trump cancela viaje de representantes de EE.UU. a Pakistán y acusa “caos” en liderazgo iraní

    Ministro de Asuntos Exteriores iraní abandona Pakistán sin reunirse con enviados de EE.UU.

    EE.UU. refuerza su plan de tres fases en Venezuela con reunión de su nuevo encargado de negocios y Delcy Rodríguez

    Acompañar a un hijo o hija con TCA
    Paula

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene