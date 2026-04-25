PS carga contra posibles recortes de programas y califica la megarreforma del gobierno como “Plan de Destrucción Nacional”

En el marco de su comité central que se desarrolla durante la jornada de este sábado, diversas comisiones del Partido Socialista (PS) y su propia presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, cargaron contra el oficio del Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, en el que propone ajustes adicionales al 3% -con reducciones o eliminación de programas- de cara al presupuesto 2027.

“La educación pública no es negociable, ni debe ser tratada como variable de ajuste (...) El PS será firme: ante cualquier intento de debilitamiento de la educación pública, responderemos con oposición política, denuncia pública y acción institucional ”, declaró la comisión ad hoc.

Mientras la Comisión de Salud de la colectividad declaró que: “La gestión presupuestaria no puede realizarse a costa de los derechos fundamentales de las personas y el bienestar de los grupos más vulnerables de la sociedad”.

A su vez, antes de encabezar el comité central, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, la timonel del PS, senadora Paulina Vodanovic, lanzó duros dardo contra le Ejecutivo y los posibles recortes presupuestarios.

“Es algo que le habíamos preguntado además al ministro de Hacienda, incluso por oficio. Él no ha comparecido a la comisión como yo he solicitado a explicar esto y nos vamos enterando por parte, no solo de eso, de recortes de recursos en instituciones como el Injuv, donde ayer hubo 131 despidos a lo largo de Chile, de persecuciones, como las que hemos visto con listas negras en el MOP”, partió diciendo.

“Están disminuyendo gastos, contrariando lo que dijo el propio ministro Quiroz, que no se iban a afectar los derechos de las personas”, añadiendo.

Asimismo, aseguró que “ lamentablemente, frente a un gobierno sordo, es difícil poder hacer cosas , poder poner posiciones”.

Vodanovic también cuestionó el manejo comunicacional de La Moneda.

“Al final parece que ayer después hubo otro comunicado. Hay también un tema de comunicación poco fluido por parte del gobierno ”, sostuvo la legisladora.

Contra la megarreforma

Además, Vodanovic cargó contra la megarreforma para la reconstrucción nacional presentada esta semana en el Congreso.

“Y la discusión de la llamada ley de reconstrucción nacional o de destrucción nacional, no sabemos cuál es el sentido de mezclarlo con esto otro”, partió diciendo.

Respecto de las reuniones que sostendrá el gobierno con partidos de la oposición para abordar la megarreforma, la timonel socialista sostuvo que: “No son instancias de diálogo. El Partido Socialista ya se juntó con el ministro y escuchó, pero el diálogo requiere de dos personas, requiere dos visiones, requiere puntos de encuentro y aquí el gobierno no abre el diálogo ”.

Agregó que “lo que hace es notificar a las fuerzas de oposición de un proyecto que ya está presentado, en el caso del PS lo hicieron un día antes de ingresar ese proyecto, pero solamente para efectos informativos y con ninguna capacidad de diálogo”.

En su discurso frente al comité central insistió en este punto: “El ‘Plan de Reconstrucción Nacional’: un eufemismo que esconde una reforma tributaria para los ricos. ¿O debemos decir ‘Plan de Refundación Nacional’ o ‘Plan de Destrucción Nacional’?"

“Oposición sin complejos”

En tanto, ya en su discurso frente al comité central Vodanovic hizo un llamado a ser una oposición “que Chile necesita”.

Pidió representar a aquellos que “A tan solo 40 días de asumido el gobierno, ya están sintiendo y resintiendo las malas decisiones y políticas del gobierno”.

“Seremos una oposición sin complejos, sin apellidos. Frente a un gobierno sordo, levantaremos la voz. Haremos lo que corresponde”, añadió.

Además, sostuvo que la administración de José Antonio Kast “tiene como uno de sus pilares un proceso de restauración conservadora y una lógica refundacional de corte neoliberal, que busca, en última instancia, imponer un retroceso social y cultural. Y que en materia económica, propone políticas regresivas solo comparables a las instauradas en la dictadura”.

Críticas a Trump y defensa a Bachelet

Asimismo, Vodanovic cuestionó la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadiendo que: “Esos son los aliados de este gobierno. Kast no se incomoda con eso. Nosotros sí”.

Además, defendió la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.