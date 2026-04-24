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    Política

    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    Este sábado el Partido Socialista realizará su comité central y conmemorará su aniversario 93. Están invitados todos los timoneles de la oposición, los exmandatarios y las excandidatas presidenciales. El tema central será la instalación del gobierno de Kast.

    Vanessa AzócarPor 
    Vanessa Azócar

    Este sábado será un día de catarsis en el Partido Socialista. A las 9.30am la colectividad que encabeza la senadora Paulina Vodanovic iniciará su comité central con un tema principal sobre la mesa: la instalación del gobierno de José Antonio Kast y el rol de la colectividad como oposición.

    Y lo hace en una semana especialmente compleja para el sector, luego de que el gobierno ingresó a trámite el Proyecto de Reconstrucción Nacional con un acuerdo con el PDG en el bolsillo que le asegura los votos para la idea de legislar y que dejó a los partidos de oposición con escaso poder de fuego.

    Sin la mayoría para imponerse en la votación en Sala, las colectividades opositoras al gobierno debaten si se arriesgan a ir al Tribunal Constitucional o si insisten en el camino de impugnar a los ministros por supuestos conflictos de interés en el proyecto.

    “Vamos a discutir qué tipo de oposición vamos a ser, aunque se está imponiendo la fisonomía del tipo Manouchheri más que de Vodanovic”, dice un dirigente del PS aludiendo a que el estilo inquisidor del diputado Daniel Manouchehri ha ganado adeptos en el partido.

    La expectativa de una parte de la dirigencia es que el comité central sea la instancia de discusión sobre las razones de la derrota de la izquierda en las urnas en diciembre pasado y sobre la batalla cultural que el sector está perdiendo en buena parte del mundo.

    La cita socialista coincide con el aniversario del 93 del Partido, de modo que abundarán los simbolismos y habrá un apartado especial para abordar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

    A las 16 horas, en el mismo ex congreso se cerrará el telón del comité central para iniciar la ceremonia de conmemoración del partido. A ese festejo están invitados el expresidente Gabriel Boric, la expresidenta Bachelet y las dos cartas presidenciales del sector: la exministra Carolina Tohá (PPD) y la exministra del Trabajo Jeannette Jara.

    También están invitados los timoneles del resto de los partidos de oposición que este jueves se reunieron en la misma sede del PS para dar una señal de unidad ante el gobierno de Kast que por ahora se instala sin que se vea un contrapeso real en el Congreso.

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