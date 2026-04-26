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    La gran valoración de Fernando Gago tras la victoria de la U sobre la UC: “El partido se dio como lo planteamos”

    El técnico argetino valoró la victoria en el Clásico Universitario, que les permite a los azules escalar en la tabla de posiciones y meterse en la pelea.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Fernando Gago valoró la victoria de la U ante la UC en el Clásico Universitario. Foto: Photosport.

    Fernando Gago tuvo un debut positivo en clásicos con Universidad de Chile. La U superó a Universidad Católica gracias a un solitario gol de Juan Martín Lucero, que anotó su primer tanto con la camiseta azul.

    Después de la importante victoria, que le permite al conjunto laico meterse en la pelea por la Liga de Primera, el técnico argentino analizó el encuentro: “El partido se dio como lo planteamos previo. A partir de eso sabíamos dónde íbamos a encontrar los espacios para atacar. En el primer tiempo hubo dos o tres aproximaciones, que si teníamos ese pase final o esa tranquilidad, hubiésemos llegado en mejor posición”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

    Las líneas defensivas estuvieron muy bien. Entendimos que iban a jugar esos balones largos y lo intentamos contrarrestar con la presión. Presionamos muy bien y encontramos muchos espacios a partir de las recuperaciones. Fue un muy buen primer tiempo“, añadió.

    “En el segundo tiempo, tuvimos momentos donde teníamos que jugarlo más, que por ahí nos apresuramos en la fase de construcción del juego. Tuvimos dos o tres situaciones para aumentar el marcador. Hay momentos del partido donde el rival juega y también tenemos que defender esas situaciones, y los chicos lo hicieron de gran nivel”, complementó.

    Gago fue consultado por el gran desempeño de los juveniles Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera, todos debutantes en Clásicos Universitarios: “No me gusta pensar en un equipo de 11 jugadores porque el rendimiento semanal es donde yo me baso para que puedan estar en el día del partido. Hay jugadores afuera que son muy importantes también, que van a competir por ese puesto”, indicó.

    “Los chicos se enteraron hoy que iban a jugar, así que se preparan todos por igual durante toda la semana de entrenamiento, sabiendo que era un clásico y que todos tenían posibilidades de jugar. A partir de eso, la competencia interna que siempre busco para que el rendimiento sea más elevado de cada futbolista”, continuó.

    La felicidad de Gago

    Gago valoró la relevancia del triunfo: “Obviamente que ganar un clásico es una alegría, pero lo que más satisfacción me da es que los chicos lo disfrutaron mucho. Con su gente, que la gente lo haya disfrutado es lo que más importa. Yo solamente entreno e intento poner el mejor equipo posible. A partir de eso, son los futbolistas los que deciden. Es una alegría muy grande y que le den esa sensación al hincha que es un equipo que va a dejar todo por este escudo”, dijo.

    Tuvimos el primer tiempo que quisimos jugar, sabiendo dónde los podíamos lastimar, teniendo situaciones de juego donde generamos bastantes aproximaciones para poder convertir. Ellos cambiaron el posicionamiento de sus delanteros y tuvimos que corregir ese movimiento, que lo hicimos mejor en el segundo tiempo. Ahí, cuando un equipo va ganando un partido, un clásico, es una cuestión lógica que se retroceda y se posicione más bajo para defender esas jugadas, por una cuestión de confianza y seguridad. Entendimos y encontramos la circulación para tener dos o tres situaciones para poder marcar”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalCampeonato NacionalLiga de PrimeraFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileClásico UniversitarioUCUniversidad CatólicaFernando Gago

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