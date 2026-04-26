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    El descargo de Juan Martín Lucero, el héroe de la U ante la UC: “Necesitaba mucho el gol, vivo de esto”

    El atacante transandino, que venía siendo duramente criticado tras un mal comienzo de temporada, le dio la victoria a los azules en el Clásico Universitario. "Estoy pagando un poco no haber jugado el último semestre y no haber hecho pretemporada", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Juan Martín Lucero anotó el gol del triunfo azul en el Clásico Universitario. Foto: Photosport.

    Juan Martín Lucero se destapó. El delantero anotó su primer tanto con la camiseta de Universidad de Chile y le dio la victoria en el Clásico Universitario. La U se impuso por la mínima sobre la UC y se metió en la pelea en la parte alta de la tabla.

    El transandino tuvo su revancha tras una temporada ingrata, marcada por las lesiones y la escasez de goles. Ante Universidad Católica tuvo su revancha: “Muy feliz, más que nada por el triunfo. Hicimos un gran partido, dejamos todo en la cancha. Se notó el compromiso que tiene este equipo, este grupo”, aseguró tras el encuentro en la transmisión de TNT Sports.

    Obviamente yo, como delantero, también necesitaba mucho el gol, vivo de esto. Pero el fútbol es así, son momentos, son rachas, a veces no tiene mucha explicación”, añadió.

    El análisis de Lucero

    Lucero reconoció no haber estado en su mejor nivel y reveló las complicaciones que sufrió antes de llegar a la U: “Estoy pagando un poco no haber jugado el último semestre en Fortaleza, no haber hecho pretemporada, pero sé que me voy a poner bien porque soy fuerte mentalmente, soy muy profesional. Sé que me voy a poner de la mejor manera y que esto sea el puntapié inicial para mí, para el grupo, para meternos de lleno en la pelea por el campeonato”, indicó.

    Por otra parte, se refirió a la presión en su llegada a la U, algo que fue creciendo con el paso de los meses: “Eso está siempre, pero prefiero tener esa presión y estar en un club antes que les dé lo mismo a todos, si juego o no juego, si estoy o no estoy. Me gusta convivir con estos desafíos, con esta presión. Eso implica estar en un club grande y lo disfruto a muerte el día a día, tanto en las cosas buenas como en las no tan buenas, pero todo es un aprendizaje. Lo que pasó, pasó. De acá para el frente", reconoció.

    “Estoy feliz por el equipo, por el trabajo que se hizo, por cómo jugamos. Dejamos todo, se notó muchísimo. Ahora que los azules disfruten esta semana linda”, siguió.

    Todos te dicen ‘Hacé un gol, hacé un gol’. Sí, pero cómo haces. Tienes que tener situaciones, te tiene que quedar. Creo que había tenido dos o tres situaciones desde que llegué. Pasaron muchas cosas desde mi llegada, pero ya está, no voy a hablar del pasado. Voy a disfrutar este momento lindo, vino mi familia de Mendoza. Cruzaron la cordillera todo el fin de semana”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalCampeonato NacionalFútbol ChilenoLiga de PrimeraClásico UniversitarioUniversidad de ChileLa UUCJuan Martín Lucero

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