Gago le ganó a Garnero: la patrulla juvenil le da a la U el Clásico Universitario 202

El Clásico Universitario 202 en Primera División fue para Universidad de Chile. Le alcanzó con ser muy superior a Universidad Católica en el primer tiempo para desnivelar la balanza y quedarse con tres puntos importantes que le permiten subir en la tabla. Y por cierto, ponerse la medallita de haberle ganado al rival tradicional.

El primer derbi de Fernando Gago en Chile no solo era especial por la naturaleza del juego. Llegó al partido tras dos partidos sin ganar y sin convertir. ‘Pintita’ dio un golpe en el tablero, porque sorprendió con la titularidad de Lucas Barrera e Ignacio Vásquez, en desmedro de Javier Altamirano y Lucas Assadi. Otro joven como Agustín Arce fue ratificado en la oncena. Lo justificó plenamente.

Daniel Garnero llegó invicto en clásicos dirigiendo a los cruzados (ganó los tres disputados en 2025). Con un ojo puesto en la visita a Ecuador, por la Copa Libertadores, optó por preservar a Fernando Zuqui. Lo relevó Jimmy Martínez. Por cómo se desarrolló el juego, no usar a un elemento que le aporta claridad en el manejo del balón fue un pecado.

Porque el primer tiempo fue totalmente dominado por la U. La apuesta de Gago por los jóvenes le dio un resultado palpable, toda vez que fueron precisamente ellos (fundamentalmente Vásquez y Arce) quienes fueron inclinando la balanza a favor del local.

Los azules fueron tomando el control de las acciones. No lo hizo desde el vértigo, sino que desde un manejo prolijo de la pelota y ser incisivo. Sobre todo por la izquierda, con un punzante Ignacio Vásquez. La única aproximación de la UC fue en los 8’, con un globo que intentó Zampedri y se fue elevado. Esa acción terminaría siendo un oasis, porque la primera mitad de Católica fue demasiado opaca.

Justo en el clásico llegó el primer gol en la U del resistido Juan Martín Lucero. En los 16’, el exdelantero de Colo Colo conecta tras un cabezazo de Barrera, ante un tiro de esquina de Arce. El Gato iba directo a cumplir un año sin anotar, pero rompió la sequía.

El gol fue un síntoma del buen desempeño de la U, que fluía mucho más y que no le permitía nada a la UC. Por contraparte, los de Garnero no se hallaban en la cancha de Ñuñoa. Tenía que recurrir al pelotazo porque no encontraba otra manera de romper líneas rivales. Tampoco era veloz para contragolpear. Si el local estaba despierto y energético, la visita era pura frustración.

Otro partido

El complemento entregó un desarrollo diferente. La UC mostró otra cara, gracias a los cambios y al reordenamiento táctico. Ingresaron Fernando Zuqui y Sebastián Arancibia, por Eugenio Mena y Daniel González (el multiuso Cuevas pasó a ser lateral). Sin ser avasallador, logró tener otro rol en el partido. Ergo, el duelo dejó de ser un monólogo y pasó a ser más disputado.

La U dejó de ser tan precisa, porque Católica fue a apretar más arriba y encontró más espacios para avanzar. Matías Palavecino, de opaca presentación, tuvo un tiro libre en los 54’ que se fue por arriba. Los cruzados insinuaban, sin embargo le faltaba pegada en los metros finales, como para inquietar algo a Castellón.

Además del resultado, la otra buena noticia para la U fue el retorno de Charles Aránguiz, quien fue una ausencia muy lamentada en el CDA.

El poder de fuego que ha mostrado la UC durante la temporada ni se asomó por Ñuñoa. La levantada de la segunda mitad no fue suficiente para encontrar, a lo menos, el empate.

Después de dos partidos sin ganar y sin hacer goles, la Universidad de Chile de Fernando Gago encuentra su punto más alto para arremeter en la tabla de posiciones. Precisamente alcanzó a la Católica. Ambos tienen 17 puntos.

ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, M. Zaldivia, N. Ramírez, M. Morales; I. Poblete, L. Barrera (81′, F. Calderón), A. Arce (71′, C. Aránguiz); M. Guerrero, J. M. Lucero (88′, J. Altamirano) e I. Vásquez (81′, L. Assadi). DT: F. Gago.

U. Católica: V. Bernedo; D. González (46′, S. Arancibia), B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena (46′, F. Zuqui); J. Valencia (79′, J. F. Rossel); J. Giani, M. Palavecino (68′, A. Canales), J. Martínez, C. Cuevas; y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

Goles: 1-0, 16′, Lucero, conecta tras cabezazo de Barrera en un córner.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Arce, Barrera, Castellón, Morales (U); Díaz, Cuevas, Valencia, Canales, Rossel (UC).

Estadio Nacional. Asistieron 45 mil personas.

En cursiva, jugadores juveniles.