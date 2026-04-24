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    “Nos cagaron”: Daniel Garnero recuerda el Clásico Universitario que disputó como jugador de la UC

    El técnico se refirió a una antigua polémica que involucró a Sebastián Rozental y al árbitro Mario Sánchez.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Nos cagaron”: Daniel Garnero recuerda el Clásico Universitario que disputó como jugador de la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Daniel Garnero tuvo un irregular paso por la UC como futbolista. 30 años antes de ser entrenador del cuadro estudiantil, el argentino también estuvo en San Carlos de Apoquindo. En esa ocasión llegó con la tarea de reemplazar a Néstor Gorosito. Tenía el cartel de ser el volante ofensivo de Independiente de Avellaneda. Sin embargo, una serie de lesiones no lograron que en Chile exhibiera su mejor versión.

    Actuó en 23 partidos. 18 por el Campeonato Nacional, cuatro por la Copa Chile y uno en la Copa Libertadores. Apenas convirtió un gol. Fue el 22 de noviembre, en la derrota 4-3 de Universidad Católica ante Coquimbo Unido, en la última jornada del torneo de Primera División.

    Sin embargo, en el recuerdo quedó uno de los Clasicos Universitariso que disputó el técnico. Ya había enfrentado a la U por la Libertadores, donde la U ganó 2-0 en marzo. Luego se vieron las caras en el torneo local. Ahí, el cuadro laico volvió a imponerse. Esa vez por 3-0. Pero la polémica se instaló cuando Sebastián Rozental fue derribado en el área por Ronald Fuentes. El árbitro Mario Sánchez desestimó la falta penal. En ese minuto el partido estaba 1-0.

    Garnero en su etapa como jugador de la UC en 1996.

    En la antesala del tradicional encuentro de este sábado, Garnero fue consultado por ese partido. “La verdad recuerdo muy poco... pero ahora que me dices, es verdad, nos cagarón”, señaló el técnico de la UC, entre risas. “No, no me acuerdo mucho. Ojalá que el arbitraje pase desapercibido. La idea de los protagonistas no es enojarse con el árbitro. Que el tenga la suerte se lleve el juego”, añadió.

    En esa ocasión, en junio de 1996, Garnero se mostró ofuscado por la situación de Rozental y Fuentes. “No estamos muy bien con los árbitros. No sé por qué, cuál es el motivo. Son jugadas muy claras, muy puntuales. Me refiero al penal de Rozental. El réferi estaba muy bien ubicado. Sebastián va a enganchar y queda de frente. Le arrastran la pierna y no lo cobra”, dijo el entonces mediocampista.

    “Me comentaron que este equipo está muy apañado por los árbitros. No le encuentro el motivo, tienen grandes jugadores, es un gran equipo. Después les pasan cosas internacionalmente y lloran”, añadía.

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