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    Fernando Zampedri descarta que los árbitros favorezcan a la UC: “El partido pasado tuvimos una expulsión”

    El goleador histórico del cuadro precordillerano se refiere a las polémicas en los últimos encuentros de Universidad Católica. El técnico Garnero, en tanto, insta al juez a no tomar un rol protagónico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fernando Zampedri descarta que los árbitros favorezcan a la UC: “El partido pasado tuvimos una expulsión”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La UC se prepara para el Clásico Universitario. Luego de su derrota ante Unión La Calera, el cuadro estudiantil intenta dar vuelta la página. “Venimos con muchos partidos y solo queremos recuperarnos y pensar en el clásico. El sábado vamos por un gran partido. Nos fijamos en los errores que tuvimos, hay que corregir y vamos con la ilusión de ganar”, señaló Fernando Zampedri.

    Una visión compartida por Daniel Garnero. “Nos está costando. Tenemos momentos muy altos y otros no. Los clásicos diferentes, en especial para el hincha. Representamos a mucha gente que quiere ganar este partido. Tenemos plantel para poder hacerlo”, dijo el técnico.

    El Toro, por su parte, abordó la chance de marcarle otro gol a Universidad de Chile, equipo al que le ha anotado ocho veces. “El delantero quiere siempre marcar, pero no siempre se puede. Me enfoco mucho en el equipo, en mis compañeros. Si el gol llega, es parte del trabajo. Ojalá me toque convertir. Tengo goles importantes contra la U”, apuntó.

    El entrenador, en tanto, profundizó en las fases que tendrá el encuentro. “Se puede dar un partido de distintas características. Son dos equipos con grandes futbolistas. Puede abrirse el juego o ser trabado. Veremos como sale. Nosotros estamos preparados”, enfatizó.

    Garnero se saluda con Zampedri. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El arbitraje

    En la UC ha sido un tema el arbitraje. Las expulsiones en sus rivales han llevado a que se diga que los favorecen. Algo que Zampedri descarta de plano: “El partido pasado tuvimos una expulsión... debería decirse al revés. No sé que responder. No sé dónde se dijo. Yo estoy enfocado en trabajar”.

    Garnero, de hecho, instó a que Diego Flores no sea foco. “Ojalá que el arbitraje pase desapercibido. La idea de los protagonistas no es enojarse con el árbitro. Sería lo mejor que puede pasar”, comentó.

    Finalmente, el DT se refirió a las expulsiones que ha tenido la UC. Este sábado no tendrán a Clemente Montes por la tarjeta roja que recibió ante La Calera. “Tu puedes charlar, pero el fútbol está lleno de toma de decisiones. En eso tenemos que ser inteligente y no poner el riesgo. Cuando hemos jugado con uno más sacamos ventajas y con uno menos es complicado. No podemos darnos un tiro en el pie”, remarcó.

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