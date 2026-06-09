Arturo Vidal, siempre directo y frontal a la hora de entregar sus apreciaciones, ensaya una evasión que, paradójicamente, termina transformándose en un potente dardo. En Talcahuano, después de la derrota con que Colo Colo se despidió de la Copa de La Liga, el Rey es consultado por el rendimiento de la Selección en el amistoso ante Portugal y se excusa de profundizar. Lo hace con una controvertida frase.

“No voy a hablar de la Selección mientras no haya un entrenador”, estableció, en una alusión directa a la presencia de Nicolás Córdova. “Lo que pasó ayer, ojalá no vuelva a pasar”, afirmó, en relación a la derrota ante Portugal y, sobre todo, respecto del deslucido funcionamiento de la escuadra nacional en el encuentro que se disputó en Oeiras.

El Rey reclama el retorno: el origen del enojo de Arturo Vidal con Nicolás Córdova

Vidal está enojado con Córdova. No le perdona que no lo considere en la Roja, en una determinación que también abarca a los escasos miembros de la Generación Dorada que se mantienen en actividad. A los 39 años, aún se siente en condiciones de defender a la Roja y de rendir en un buen nivel en ese contexto, lo que contrasta con el lineamiento esencial del interinato que realiza el estratega, que estableció en nueve años menos (con algunas excepciones) el límite para integrar el combinado nacional.

Nicolás Córdova, técnico de la Selección. SIPA/PHOTOSPORT

Reubicado como líbero en la escuadra de Fernando Ortiz, considerando el buen rendimiento de Víctor Méndez, Tomás Alarcón y Álvaro Madrid en la mitad de la cancha, Vidal ha demostrado vigencia, en función de su jerarquía y liderazgo. Físicamente está en buenas condiciones, aunque la pérdida de velocidad le ha significado pasar algunos malos ratos. De cualquier forma, estando en plenitud física, es uno de los indiscutibles en la oncena inicial del actual líder de la Liga de Primera. En 13 encuentros acumula 1.033 minutos. En los últimos siete encuentros del principal torneo a nivel local, superó la barrera de los 80’ en el campo de juego. Cinco los completó.

Se siente vigente

El exvolante de la Juventus, el Bayern Múnich, el Barcelona y el Inter de Milán, por citar a algunos de los clubes que defendió, se basa en esa permanencia para acreditar que no le complicaría vestir los colores de la Roja. De hecho, lo ha dicho públicamente. El 22 de mayo, en el marco de la conferencia de capitanes previa al clásico que Colo Colo le ganó a Universidad Católica en el Claro Arena, que se realizó en la ANFP, declaró que le había pasado el aviso a Pablo Milad, con quien coincidió en las instalaciones del gobierno corporativo del fútbol chileno.

“Le dije denante al presidente que todavía no me retiro de la selección chilena“, declaró frente a los medios de comunicación que asistieron a la comparecencia, en la que también participaron Branco Ampuero y los técnicos Ortiz y Daniel Garnero.

El 27 de marzo había enviado una señal similar. Después el triunfo de la Roja sobre Cabo Verde, en el marco de la gira por Nueva Zelanda, también se había puesto a disposición del combinado con el que conquistó el bicampeonato de América en 2015 y 2016. “Yo nunca renunciaría a la selección chilena”, estableció. "No sé si en Europa es tan así, que se retiran de sus selecciones. Los tres jugadores más importantes de cada país siempre quieren estar. Son los demás jugadores más jóvenes los que se están ganando un lugar”, puntualizó.

Justamente, en la antesala de esos encuentros, después de que Córdova diera a conocer el listado, Vidal le había lanzado el primer palo al entrenador. "Cuando uno habla tiene que ser consecuente. Cuando tú hablas de que la Selección tiene que mirar jugadores hacia el futuro, tú tienes que llamar jugadores jóvenes”, expresó, respecto de la estructura de la lista. “Tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que una ya conoce. Cuando todos dicen que la Selección se tiene que preparar para el próximo Mundial, no tienes que llamar a los mismos, tienes que llamar a los jóvenes que están acá en Chile, a los que están saliendo al extranjero y ahí te habla de ser consecuente”, planteó.

Córdova le contestó. “A partir de septiembre del año pasado, hemos iniciado un proceso de cambio donde estamos tratando de rejuvenecer el equipo respecto a las últimas Clasificatorias, se ha ido haciendo paulatinamente”, detalló.

El entrenador respondió con un dato concreto los reparos del volante del Cacique. “Hemos bajado casi cinco a seis años la media del equipo, por lo tanto están apareciendo jugadores jóvenes de 19 a 21 años”, precisó respecto del rejuvenecimiento del combinado nacional, con miras a la disputa por la clasificación al Mundial de 2030.