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    “Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo”: canciller iraní amenaza a EE.UU. tras ataques contra bases militares en el Golfo Pérsico

    La escalada militar se intensificó luego de que Teherán reivindicara una serie de ataques con drones contra instalaciones estadounidenses en Bahréin y Kuwait, en represalia por recientes bombardeos de Washington cerca del estrecho de Ormuz.

    Por 
    Roberto Martínez
    El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Imagen @Mdshamsgzp en X.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, lanzó una dura advertencia a Estados Unidos en medio del creciente conflicto militar que enfrenta a ambos países en Medio Oriente, asegurando que las Fuerzas Armadas iraníes responderán a cualquier amenaza o ataque y emplazando a Washington a retirarse de la región si desea evitar mayores consecuencias.

    El aviso fue publicado en X, horas antes de que la Guardia Revolucionaria reivindicara una nueva ofensiva con drones contra objetivos militares estadounidenses en Bahréin y otros puntos estratégicos del Golfo Pérsico.

    “A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos optó por poner a prueba nuestra determinación. Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán sin respuesta ningún ataque o amenaza. Abandonen nuestra región si quieren estar seguros. La historia del Golfo Pérsico tiene muchos capítulos sobre el sombrío destino de los intrusos extranjeros”, afirmó el jefe de la diplomacia iraní.

    Ataques contra bases estadounidenses

    Las declaraciones del ministro Araghchi fueron publicadas antes de que la Guardia Revolucionaria anunciara durante la madrugada del miércoles una nueva operación militar contra instalaciones norteamericanas en la región.

    Según informó la agencia Tasnim, cercana al cuerpo militar iraní, los drones fueron dirigidos contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin, además de otros objetivos vinculados a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Próximo.

    La organización aseguró que la ofensiva constituye una “represalia” por las recientes acciones militares ejecutadas por Washington contra diversos enclaves iraníes.

    La nueva escalada se produjo poco después de que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informara la realización de ataques con munición de precisión contra posiciones iraníes ubicadas en las cercanías del estratégico estrecho de Ormuz.

    Washington justificó la operación señalando que actuó en “legítima defensa”, luego del incidente que involucró a un helicóptero militar estadounidense cerca de esa vía marítima, fundamental para el transporte mundial de petróleo.

    No obstante, la Guardia Revolucionaria sostuvo que los ataques forman parte de una operación destinada a responder a las “atrocidades” y al “acoso” que atribuye al Ejército estadounidense contra habitantes del sur de Irán.

    Alerta en Bahréin y Kuwait

    La ofensiva provocó una inmediata reacción de los países vecinos.

    El Ministerio del Interior de Bahréin informó la activación de sirenas de emergencia en distintos sectores del país y pidió a la población mantener la calma mientras se dirigía a zonas seguras.

    En tanto, el Estado Mayor del Ejército de Kuwait confirmó que sus sistemas de defensa aérea fueron desplegados para interceptar “objetivos aéreos hostiles”, luego de que Irán anunciara ataques dirigidos contra la base aérea de Ali Al Salem, una de las principales instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses en territorio kuwaití.

    La situación elevó aún más la tensión regional y aumentó los temores sobre una expansión del conflicto hacia otros países del Golfo.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteAbbas AraghchiEE.UU.IránGolfo PérsicoBahréinKuwaitMundo

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