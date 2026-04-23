Sevilla de Sánchez y Suazo cae ante uno de los colistas Levante y queda a un punto de la zona de descenso

Sevilla cae en el vacío. Pasan las fechas y el equipo no encuentra salida ni remedio a su crisis. En la fecha 32 volvió a ceder dolorosos puntos después de caer 2-0 en casa de Levante, uno de los colistas de LaLiga, para quedar a un punto de la zona de descenso y con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como actores secundarios.

Pero el comienzo del desesperado cuadro andaluz no podía ser peor. Antes de los 3 minutos, Nemanja Gudelj derribó al valenciano Iván Romero en el área y el árbitro José María Sánchez no dudó en el cobro del penal. Tras largos minutos de análisis en las imágenes del VAR, el juez reversó su interpretación y todo volvió a cero.

Después de ese traspié inicial, el equipo de los chilenos intentó equilibrar el trámite. Especialmente, con la principal arma que hoy tiene el planteamiento del DT Luis García Plaza: la rapidez del nigeriano Akor Adams en el juego directo.

Sin embargo, a los visitantes no les alcanzaba con el ímpetu del africano, quien en su afán de ganar la posición abusaba de la fuerza para jugar al límite, situación que le valió una amarilla y algo más.

En medio de esa infructuosa reacción, los visitantes dejaban enormes espacios en el fondo aprovechados constantemente por los levantinos. Así ocurrió a los 22’, cuando una jugada combinada terminó en el remate de Carlos Espí que obligó a una notable reacción del golero Odisseas Vlachodimos.

Las desinteligencias en la zaga sevillana se multiplican y el empuje de los anfitriones prometía una pronta apertura del marcador. Conquista que llegó a los 38’, después de un tiro libre que acabó en un pase bombeado de Jon Olasagasti que Romero remató con precisión para el 1-0, resultado con el que terminó la primera parte.

Catástrofe

A sabiendas de la terrible proximidad del descenso, los andaluces intentaron adelantar sus líneas para insinuar una reacción. A los 49’, el rápido contragolpe generado por Lucien Agoumé terminó en un potente disparo sobre el arco.

A los 52’, los andaluces volvieron a golpear la portería del australiano Mathew Ryan, per esta vez la definición de Adams se fue arriba del horizontal en una de las más claras de los nervionenses.

Eran los mejores momentos del equipo andaluz, que tomaba la iniciativa para ahogar a los levantinos. Pero el partido estaba roto y el contraataque de los valencianos hacía daño permanente. A los 66’, Espí quedó solo frente al golero de Sevilla, pero el cruce de Castrín evitó el remate.

A los 72’, el entrenador sevillano decidió el ingreso del chileno Alexis Sánchez por Isaac. Cuando restaban solo diez minutos, una mano del levantino Pablo Martínez terminó en el penal cobrado por el juez Sánchez. Después del análisis de la jugada, el juez consideró que la jugada fue casual y eliminó el cobro.

En los descuentos, con los andaluces volcados en busca del empate, el cuadro de la Comunidad Valenciana remató la faena con un explosivo contragolpe que finiquitó el mismo Romero para dejar al Sevilla a un punto del descenso.