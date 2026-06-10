Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane

Más de medio millón de cajetillas de cigarros de contrabando fueron incautadas por personal de Carabineros en la comuna de Colchane.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la noche, cuando personal de Carabineros se encontraba realizando patrullajes preventivos y se percataron de la presencia de un camión que se trasladaba por la Ruta 15-CH y que se detuvo al notar la presencia policial.

De acuerdo a la información policial, los sujetos que se trasladaban en el vehículo, descendieron de este y huyeron del lugar amparados en la noche, dejando abandonando tanto el camión como su carga.

Al momento de verificar la carga del vehículo es que personal policial se percató que transportaba un total 549.500 cajetillas de contrabando.

El teniente coronel Rodrigo Hidalgo, subprefecto fronterizo de Tarapacá detalló que “queremos dar cuenta de un procedimiento gestado en el día de ayer respecto a la incautación de 549 mil cajetillas de cigarro, productos de contrabando que iban a abandonar nuestro territorio por pasos no habilitados”.