Carlos Muñoz: “Estoy seguro de que el nuevo DT del Sevilla se apoyará en el liderazgo de Alexis Sánchez”

Comienza una nueva era en el Sevilla. Tras la estrepitosa derrota ante Valencia, rival directo en la lucha por no descender, la directiva del cuadro andaluz decidió prescindir del entrenador argentino Matías Almeyda, uno de los principales avales de la llegada de Alexis Sánchez al club.

Su reemplazante será el español Luis García Plaza, profesional de 53 años, con una larga carrera de su país, además de fútbol de China y Medio Oriente.

Precisamente, en este último destino tuvo bajo su conducción a un delantero chileno. En el Baniyas de Emiratos Árabes Unidos tuvo bajo su disciplina Carlos Muñoz, escuadra que compró el pase a Colo Colo, en junio de 2013.

“García Plaza es un técnico muy preparado, muy profesional. Por algo, después de su paso por Medio Oriente, volvió a dirigir en la liga española. No seguí tanto sus pasos después de que yo salí de Baniyas, pero me pone muy contento por haber estado cerca de su trabajo”, asegura el artillero de Santiago Morning, en conversación con El Deportivo.

Asimismo, agrega que “es un orgullo haber conocido a un técnico como Luis García, aunque debo reconocer que solo estuve solo algunos partidos con él, ya que me vendieron a Al Ahli, uno de los equipos más importantes de Emiratos Árabes Unidos”.

El profesionalismo es uno de los sellos del nuevo entrenador de los nervionenses, quien debuta en la banca de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo este sábado, ante el Oviedo, uno de los equipos comprometidos con el descenso.

“Es una gran persona, tanto el español como su cuerpo técnico son muy cercanos a los jugadores. Hace un trabajo muy prolijo, es muy organizado, con un discurso muy honesto, es muy profesional. Almeyda tenía otro estilo de gestión, pero siempre elogió a Alexis como un elemento importante en el proyecto deportivo. Apostaba por jugadores como él, porque su aporte es muy importante. Son los futbolistas que ponen el pecho frente a situaciones extremas y su liderazgo es una motivación para los más jóvenes, para que no les pese tanto”, confirma Muñoz.

El papel de los chilenos

Sevilla pasa por un complicado momento en LaLiga. A falta de nueve fechas para el final de LaLiga, la escuadra sureña está en la décimo quinta posición, a tres puntos de los puestos de descenso y a tres casilleros de esa zona.

“La situación en la que está el Sevilla obliga a pedir resultados muy rápido. Tiene un plantel importante con la capacidad suficiente para sacar esto adelante. García conoce el medio y sabe qué decisiones que debe tomar”, comenta el exartillero de los albos.

Pero la tarea es complicada, tanto para el técnico que decidió tomar el desafío, como para un plantel que convive con una situación complicada, protagonistas de una institución que lleva medio siglo ininterrumpido en la máxima categoría.

“A los chilenos los veo bien en este nuevo proyecto del Sevilla. Tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo se han ganado un puesto importante en el equipo. El club ha tenido mucha mala suerte en esta temporada, pero tiene un gran plantel”, advierte el porteño.

Difícil proyecto en el que la experiencia del tocopillano es clave. Así lo reconoce el expupilo de García Plaza, quien reconoce en su compatriota, delantero de 37 años, como uno de los pilares del nuevo entrenador para salir de este complejo momento futbolístico.

“Las críticas siempre van a estar. A Alexis siempre se le va a exigir mucho, por todo lo que ha dado en las mejores ligas del planeta. Es un jugador que no tiene problemas en asumir responsabilidades cuando hay que hacerlo. Si Sánchez tiene que cargar con esa mochila no tendrá problemas en hacerlo y podrá transmitir tranquilidad a sus compañeros. Estoy seguro de que el nuevo DT del Sevilla se apoyará en el liderazgo de Alexis Sánchez”, opina Carlos Muñoz.