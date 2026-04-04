SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Carlos Muñoz: “Estoy seguro de que el nuevo DT del Sevilla se apoyará en el liderazgo de Alexis Sánchez”

    El exjugador de Santiago Wanderers y Colo Colo estuvo bajo la conducción del español Luis García Plaza en el Baniyas emiratí. “Es un entrenador muy profesional, cercano al futbolista”, afirma el artillero de Santiago Morning.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez es una pieza clave para el nuevo proyecto de Sevilla, advierte Carlos Muñoz.

    Comienza una nueva era en el Sevilla. Tras la estrepitosa derrota ante Valencia, rival directo en la lucha por no descender, la directiva del cuadro andaluz decidió prescindir del entrenador argentino Matías Almeyda, uno de los principales avales de la llegada de Alexis Sánchez al club.

    Su reemplazante será el español Luis García Plaza, profesional de 53 años, con una larga carrera de su país, además de fútbol de China y Medio Oriente.

    Precisamente, en este último destino tuvo bajo su conducción a un delantero chileno. En el Baniyas de Emiratos Árabes Unidos tuvo bajo su disciplina Carlos Muñoz, escuadra que compró el pase a Colo Colo, en junio de 2013.

    “García Plaza es un técnico muy preparado, muy profesional. Por algo, después de su paso por Medio Oriente, volvió a dirigir en la liga española. No seguí tanto sus pasos después de que yo salí de Baniyas, pero me pone muy contento por haber estado cerca de su trabajo”, asegura el artillero de Santiago Morning, en conversación con El Deportivo.

    Asimismo, agrega que “es un orgullo haber conocido a un técnico como Luis García, aunque debo reconocer que solo estuve solo algunos partidos con él, ya que me vendieron a Al Ahli, uno de los equipos más importantes de Emiratos Árabes Unidos”.

    El profesionalismo es uno de los sellos del nuevo entrenador de los nervionenses, quien debuta en la banca de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo este sábado, ante el Oviedo, uno de los equipos comprometidos con el descenso.

    “Es una gran persona, tanto el español como su cuerpo técnico son muy cercanos a los jugadores. Hace un trabajo muy prolijo, es muy organizado, con un discurso muy honesto, es muy profesional. Almeyda tenía otro estilo de gestión, pero siempre elogió a Alexis como un elemento importante en el proyecto deportivo. Apostaba por jugadores como él, porque su aporte es muy importante. Son los futbolistas que ponen el pecho frente a situaciones extremas y su liderazgo es una motivación para los más jóvenes, para que no les pese tanto”, confirma Muñoz.

    El papel de los chilenos

    Sevilla pasa por un complicado momento en LaLiga. A falta de nueve fechas para el final de LaLiga, la escuadra sureña está en la décimo quinta posición, a tres puntos de los puestos de descenso y a tres casilleros de esa zona.

    “La situación en la que está el Sevilla obliga a pedir resultados muy rápido. Tiene un plantel importante con la capacidad suficiente para sacar esto adelante. García conoce el medio y sabe qué decisiones que debe tomar”, comenta el exartillero de los albos.

    Pero la tarea es complicada, tanto para el técnico que decidió tomar el desafío, como para un plantel que convive con una situación complicada, protagonistas de una institución que lleva medio siglo ininterrumpido en la máxima categoría.

    “A los chilenos los veo bien en este nuevo proyecto del Sevilla. Tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo se han ganado un puesto importante en el equipo. El club ha tenido mucha mala suerte en esta temporada, pero tiene un gran plantel”, advierte el porteño.

    Difícil proyecto en el que la experiencia del tocopillano es clave. Así lo reconoce el expupilo de García Plaza, quien reconoce en su compatriota, delantero de 37 años, como uno de los pilares del nuevo entrenador para salir de este complejo momento futbolístico.

    “Las críticas siempre van a estar. A Alexis siempre se le va a exigir mucho, por todo lo que ha dado en las mejores ligas del planeta. Es un jugador que no tiene problemas en asumir responsabilidades cuando hay que hacerlo. Si Sánchez tiene que cargar con esa mochila no tendrá problemas en hacerlo y podrá transmitir tranquilidad a sus compañeros. Estoy seguro de que el nuevo DT del Sevilla se apoyará en el liderazgo de Alexis Sánchez”, opina Carlos Muñoz.

    Más sobre:FútbolSevillaLaLigaAlexis SánchezCarlos MuñozLuis García Plaza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    2.
    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    Todos contra Brasil: la Copa Libertadores sube el telón con nuevos criterios de definición

    3.
    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    4.
    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua