“Parece un velatorio”: la polémica consigna de directivo del Sevilla de Sánchez y Suazo en la presentación del nuevo DT

“Parece un velatorio”: la honesta consigna del nuevo DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en su presentación en el Sevilla. Foto: @sevillafc

Luis García Plaza fue presentado en el Sevilla. El DT español se hace cargo del equipo donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Buscará la permanencia en LaLiga luego del irregular paso de Matías Almeyda. “Quiero que sea un equipo que transmita y que arrastre a nuestra gente. Tenemos que buscar esa comunión entre afición y equipo, y eso lo tenemos que transmitir nosotros en el campo”, señaló el entrenador.

Sin embargo, en la rueda de prensa llamó la atención otro momento. Ya con los micrófonos apagados, cuando se disponían a las fotografías oficiales, el director deportivo del club, Antonio Cordón, dijo que el lugar “parece un velatorio”.

🤔🔴 “Parece un velatorio”



📹 La cámara de @eldesmarque_sfc pilla a Antonio Cordón con el micro abierto al término de la presentación de Luis García Plaza con el @SevillaFC. #ZonaMixta



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Ante la prensa, el dirigente fue autocrítico por la temporada actual. “Son días difíciles, complicados, en los que hemos tenido que debatir internamente y tomar decisiones y aceptar la realidad en la cual nos encontramos. Hemos sumado siete de los últimos 24 puntos. Entendíamos que teníamos que llegar a un parón y que nos queda tiempo para cambiar la situación y era el momento de hacerle este cambio. El objetivo siempre fue salvar la categoría”, reconoció.

“No voy a eludir responsabilidades, uno de los que mayor aposté por Almeyda fui yo. Pensamos que era un momento justo para iniciar el proceso con él. Fue muy valiente, pero no ha salido. Jodido, pero convencido que el examen final, en junio, lo hemos hecho bien; nos quedan nueve finales”, añadió.

Por otra parte, Cordón le bajó el perfil a quienes apuntan a los refuerzos, entre ellos Suazo y Sánchez, como culpables del mal momento. “No creo que sean mis fichajes, son de todo el club. Cuando una plantilla no rinde, vemos que los jugadores no están bien, de los que se fichan a los que no se fichan. No nos vamos a detener en eso; lo que queremos es que cada uno saque el mayor rendimiento posible, hasta los que están lesionados, para el objetivo final que es lograr la salvación”, dijo.

Finalmente, el directivo apuntó a la experiencia del nuevo estratega. “Siempre ha sacado a los equipos de situaciones difíciles, por eso lo hemos traído”, enfatizó.