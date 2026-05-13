Detienen a segundo implicado en secuestro desde una barbería en Recoleta

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sujeto implicado en un secuestro ocurrido en enero de este año en la comuna de Recoleta, donde una víctima de nacionalidad venezolana fue raptada desde una barbería en presencia de trabajadores y clientes.

Los hechos se registraron el 23 de enero de 2026, cuando un grupo de sujetos armados ingresó a la barbería intimidando a quienes se encontraban presentes, sustrayendo diferentes especies a trabajadores y clientes y llevándose a la víctima a la fuerza.

La víctima, de nacionalidad venezolana, fue subida a un vehículo para luego ser trasladada a inmuebles en la comuna de Pudahuel, donde permaneció hasta su liberación.

Según detalló, el jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, en abril pasado se logró la detención de uno de los autores y el día de ayer se logró la detención de este segundo imputado, que corresponde a un ciudadano venezolano, de 24 años.

“Este sujeto también es investigado, en este caso, por distintos otros delitos contra la propiedad, en los cuales puede haber participado y también la trazabilidad que nos puede dar el arma de fuego incautada”, añadió.

En la misma línea, la fiscal Denise Valenzuela, de la Fiscalía ECOH Región metropolitana sostuvo que “se logró determinar a lo largo de la investigación incluso los dos lugares donde estuvieron bajo cautiverio a la víctima, que fue en la comuna de Pudahuel”.

“Con estas diligencias que se hicieron, se logró recopilar gran información que tiene que ver con la organización del Tren de Aragua que estaría funcionando, en este caso en particular de los secuestros. desde la comuna de Estación Central”, agregó.

Respecto al delito de secuestro, el subprefecto Barrientos sostuvo que desde la BIPE Antisecuestros Metropolitana, “en estos momentos tenemos alrededor de 18 secuestros reales confirmados en lo que va del año, en comparación al año pasado, a la misma fecha, donde llevávamos alrededor de 22 casos reales".