SQM se dirige hacia un valor en bolsa de US$ 30 mil millones

Los mercados accionarios están bajo presión producto del conflicto entre EE.UU. e Irán y su impacto en el precio del petróleo, que empuja al alza a la inflación en el mundo, dejando a la Fed con poco margen para recortar las tasas.

En este escenario, son pocas las acciones del Ipsa, principal selectivo accionario nacional, que registran retornos de dos dígitos. Y la serie B de SQM es una de ellas, con un salto de 28,48% en lo que va del año -la segunda mayor subida, tras Engie-, marcando un contraste con el retorno de 2,1% que reporta la bolsa de santiago en el periodo.

La compañía alcanza un valor burstáil de US$26.050 millones, la mayor entre las empresas Ispsa. A casi US$10 mil millones de distancia se ubica Banco de Chile, con un valor de US$17.981 millones.

SQM reporta sus estados financieros correspondientes al primer trimestre del año el póximo 26 de mayo y son varios los departamentos de estudios que están a la espera de esa información para actualizar sus recomendaciones y precios objetivos. Pero quienes sí tienen una recomendación, mantienen a los títulos de la minera no metálica como neutral.

Rodrigo Godoy, Gerente de Research de Renta Variable de Credicorp Capital, señala que su precio objetivo para SQM es de US$ 73 para el ADR, considerando precios de mercado de US$ 20.000 por tonelada para el precio del litio.

Actualmente, el precio del ADR se encuentra en US$ 91,2, mientras que en Santiago la acción cotiza en $81.351.

“Hasta ahora, nuestra recomendación es neutral, considerando el positivo momentum del precio del litio, la alta sensibilidad de la valorización a su fluctuación y el impacto que el conflicto en Oriente Medio podría tener en reimpulsar las estrategias de independencia energética y penetración de energías renovables en el mediano plazo", agrega el analista.

Sin embargo, precisa que si el precio informado por el Banco Central de Chile de US$ 23.250 por tonelada a la fecha se proyecta como promedio para los próximos doce meses, “nuestro precio objetivo podría situarse en torno a US$ 80 el ADR. A un nivel en torno al indicado por el contrato a futuro en la Bolsa de Metales de Shanghái, esto es US$ 29.000 por tonelada, el valor justo del ADR de SQM se ubicaría en torno a su actual valor de mercado”.

Tras la entrega de resultados 2025, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, estimó “que el mercado del litio podría crecer aproximadamente un 25% este año (2026)”. Sobre Nova Andino Litio, la sociedad donde son socios con Codelco, prevén una producción de 260 mil toneladas carbonato de litio equivalente en 2026, casi 30 mil toneladas más que el año pasado.

José Ignacio Pérez, analista Bci Corredora de Bolsa, detalla que el precio objetivo para SQM-B es de $82.300 hacia 2026, con una recomendación neutral.

“Sensibilizaciones por valorización fundamental sostienen niveles más probables entre $72.000 y $91.000 por acción de SQM-B. Nuestro modelo considera distintos escenarios de precios para el litio para el corto, mediano y largo plazo, con su consecuente generación de flujos netos para la compañía”, explica.

Para los resultados del primer trimestre, Bice Inversiones espera una “recuperación del precio del litio más rápida de lo esperado”, y apuntó que “los fuertes volúmenes de ventas impulsarán un trimestre sólido para SQM”.

Con esto, esperan que la firma registre un Ebitda de US$806 millones en el primer trimestre de 2026, es decir un alza interanual de 124,2%.

Mientras esperan que los ingresos por litio deberían beneficiarse de precios realizados de US$18.000 por tonelada y un aumento de volúmenes del 20,6% interanual, en el área de fertilizanes esperan se vea impulsada “por las interrupciones en el suministro (restricciones a las exportaciones chinas), junto con un crecimiento del volumen interanual de entre el 5 % y el 8 % para 2026, superior a las expectativas previas (entre el 4 % y el 6 % interanual)”.

Por su parte, BCI espera un precio promedio realizado del litio de US$18 por kilogramo, hecho que, “junto a un yodo que continuaría reportando precios de US$72-73 por kilogramo, harían que este la compañía reconozca US$840 millones en Ebitda. Anticipamos que los resultados del segundo trimestre del 2026 serán aún mejores para SQM”.