Presidente de la CChC llama a apresurar tramitación de la Megarreforma, pero plantea reparos al proyecto sobre el Sence

Presidente de la Republica José Antonio Kast participa del aniversario de la Cámara Chilena de la Construcción en Meteopolitan Santiago Diego Martin/Aton Chile

Esta semana la Cámara Chilena de la Construcción celebra la semana de la Construcción. En la ex casa piedra, el presidente del gremio, Alfredo Echavarría, valoró las medidas que busca impulsar el gobierno en materia de construcción, sobre todo la exención del IVA y la ampliación del DFL2.

“El proyecto de ley va en la dirección correcta. Insistimos, sobre todo al Poder Legislativo, en la importancia y la urgencia de su rápida tramitación. El no hacerlo, el dilatarlo, obviamente mantiene en situación de espera al sector y eso solo profundiza la crisis”, declaró.

Echavarría, en presencia del presidente Kast, y ministros como Iván Poduje, Daniel Mas y Martín Arrau, reiteró la necesidad de ampliar el subsidio a la tasa de créditos hipotecarios para compra de viviendas nuevas que ha impulsado el mercado inmobiliario en medio de su profunda crisis.

Así, valoró las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmando que duplicarían el subsidio de 50 mil a 100 mil.

El presidente del gremio se refirió también al actual escenario geopolítico que podría impulsar los precios al alza de las viviendas.

Expresó que “todos quisiéramos que este escenario no afectara a las personas”. Sin embargo, enfatizó en que actualmente no existen holguras fiscales para poder abordar la crisis como sí las hubo en otros escenarios complejos.

Santiago, 13 de mayo de 2026. Presidente de la Republica Jose Antonio Kast participa del aniversario de la Camara Chilena de la Construccion en Meteopolitan Santiago Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Desde la CChC resaltaron que “el manejo responsable de los recursos públicos no es una opción. Es un deber”.

Crisis del sector de la construcción

En relación a la crisis de la construcción, Echavarría dijo que Chile solía construir al año más de 150 mil viviendas entre pública y privada. Hoy son cerca de 100 mil anuales. Apuntó a que, de haber mantenido el ritmo, “tendríamos 480 mil viviendas más que es prácticamente la mitad del déficit que tenemos”.

Entre los factores que “apagaron los motores de la construcción” menciona factores como las alzas de impuestos, los retrasos en la permisología, el alza de costos de los materiales y de los costos laborales, y además la eliminación paulatina del Crédito Especial para Empresas de la Construcción (CEEC).

Apuntó a que esta crisis no responde a los ciclos económicos normales. “De prolongarse va a alterar estructuralmente la capacidad de las empresas”, declaró.

Con todo esto, la industria mantiene un stock de viviendas listas para entregarse de 100 mil unidades, los niveles de permisos de edificación otorgados en mínimos históricos, y miles de empleos menos de la capacidad que tiene el sector.

Echavarría lamentó la disminución del presupuesto de infraestructura, donde sólo un 5% del total se podrá destinar a nuevas licitaciones, mientras que el resto debe ser destinado a obras de arrastre. Lo mismo ocurrió con el presupuesto del Minvu, donde solo un 3% puede destinarse a nuevos proyectos.

Reparos a idea del gobierno sobre el Sence

La megarreforma de Kast plantea la eliminación de la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) como una de sus medidas centrales de ahorro fiscal.

Este cambio busca generar un ahorro fiscal estimado en US$ 300 a 342 millones anuales hacia 2028, argumentando ineficiencias y mal uso del beneficio.

Echavarría abordó en su extenso discurso la reforma al sistema de capacitación y deslizó algunos reparos con la iniciativa del gobierno. El dirigente dijo que para llevar adelante y ejecutar proyectos de inversiones relevantes, se requiere “sí o sí que mantengamos o redefinamos un sistema que permita capacitar la mano de obra que se va a requerir para todos estos desarrollos”.

“Así que tenemos que ver eso, y lo hemos conversado, alguna solución a eso y hemos entendido que está dispuesto a que se converse alguna solución en esa materia.

El timonel de la CChC sostuvo que los recursos comprometidos en inversión van a demandar “mucha gente” que deberá ser capacitada

“Estamos disponibles para conversar también sobre eso, porque como insisto, tanto en minería como en concesiones, los recursos comprometidos corresponden mayoritariamente a inversión privada, pero van a demandar mucha gente, muy bienvenido sea, pero tenemos que capacitarlo”, sostuvo.

Echavarría fue más allá y afirmó que en el sector privado “necesitamos que el Estado también ayude y apoye en eso”.