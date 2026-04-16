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    Ministro Quiroz detalla financiamiento de la megarreforma y anticipa que se eliminará la franquicia tributaria del Sence

    El secretario de Estado afirmó también que el costo de la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años es del orden de US$200 millones por año.

    Por 
    Carlos Alonso
     
    David Nogales
    El Ministro de hacienda, Jorge Quiroz, realiza un punto de prensa en que aborda en detalle el Plan de Reconstrucción Nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó algunos detalles de la megareforma que anunció el presidente José Antonio Kast y que se comenzará a legislar desde la próxima semana.

    En una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda, el jefe de las finanzas públicas adelantó algunas pistas relativas al costo que tendrá la iniciativa y de cuánto se espera recaudar vía el crecimiento económico derivado del paquete de medidas denominado Plan de Reconstrucción Nacional.

    “En el informe financiero estará el detalle. Eso lo van a conocer ustedes con motivo del envío del proyecto de ley la próxima. Solo le puedo adelantar que el impacto de recaudación se hace por dos vías”., dijo el secretario de Estado consultado por Pulso en el contexto de las preguntas tras la conferencia.

    “Una, son mas medidas transitorias que son muy relevantes. A ellos se suman las medidas de agilización de inversiones que, según calculó la comisión Marfán, significaría un aporte importante en la recaudación. El segundo punto son las medidas de contención de gasto, más las cosas que estamos haciendo a nivel de gasto público”, explicó.

    En esa línea, Quiroz anticipó que “entre dos tercios y tres cuartos” de esa menor recaudación van a ir compensadas por una mezcla de esas medidas tributarias, más otras medidas de contención de gasto y otra parte que vendrá de los esfuerzo fiscales que que empuja la administración.

    Costo fiscal de la Megarreforma

    Sobre el efecto fiscal de la eliminación del pago de las contribuciones para los adultos mayores, el secretario de Estado dijo que  es lo mismo que estimaron cuando diseñaron el programa el año pasado, que es del orden de US$ 200 millones al año, “pero lo que nos corresponde restituir del Fondo Común Municipal son US$ 130 millones”.

    También dijo que se eliminará la franquicia tributaria para la capacitación vía Sence, que le permitirá un ahorro fiscal de US$ 300 millones. Está medida, según mencionó Quiroz, se debe a que no se utiliza de buena forma esa franquicia. No obstante, aclaró que no se eliminará el Sence, ya que es “mucho más que la franquicia”.

    Cómo se aplica eliminación de las contribuciones

    Consultado por cómo se iba a aplicar la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, específicamente cuando hay régimen de copropiedad y cuando uno de los cónyuges tiene menos de esa edad, el ministro explicó que el beneficio finalmente se le aplica al propietario.

    “El propietario es el beneficiario, el propietario no es obligado a pagar las contribuciones y el propietario es beneficiario. Si la propiedad está a medias, va a primar la edad del que tenga más años. Eso es básicamente”, detalló la autoridad en el Ministerio de Hacienda.

    Más sobre:Megarreforma

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