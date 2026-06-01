Por decreto, sin sanciones y con énfasis en migrantes con arraigo: los detalles del “plan de retorno” anunciado por Kast en su Cuenta Pública

En su primera Cuenta Pública rendida esta jornada ante el Congreso, el Presidente José Antonio Kast dio a conocer un proyecto que buscará incentivar un “plan de retorno” para los inmigrantes ilegales que se encuentran actualmente en nuestro país, con el objeto de acelerar su salida del territorio nacional.

Y desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo -donde el mandatario se encuentra reunido con senadores y diputados oficialistas para revisar los principales contenidos de su mensaje-, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó los alcances de la iniciativa, la que, aseguró, se realizará a través de un decreto.

Así, el exdiputado de Renovación Nacional (RN) señaló que el mandato del jefe de Estado republicano fue establecer un mecanismo para que las más de 250.000 personas que hoy día están irregulares en Chile puedan salir del país sin recibir las sanciones que establece la actual legislación migratoria.

Al respecto, Sauerbaum recordó que hay dos tipos de sanciones en la legislación migratoria para tales casos: multas a quienes tienen visas expiradas y la imposibilidad de retornar al país, con un máximo de hasta cinco años.

“El Presidente nos ha dado la instrucción finalmente de terminar con esos castigos y dar la oportunidad de que las personas salgan voluntariamente y si quisieran reingresar lo pudieran hacer eventualmente, cumpliendo obviamente los requisitos que se le van a exigir ”, indicó el director de Migraciones.

En este sentido, relevó que “en los próximos días vamos a comunicar cuáles van a ser las posibilidades para reingresar al país. Vamos a poner el énfasis, obviamente, en las personas que tienen arraigo en el país, y que tienen trabajo y otros detalles que vamos a dar a conocer”.

Los detalles de la iniciativa

Así, Sauerbaum explicó que una vez que el decreto sea promulgado, existirá un plazo de 180 días para que los migrantes irregulares puedan postular. El trámite se realizará de forma gratuita y los requisitos para la postulación serán dados a conocer en el futuro próximo.

Una vez concedida la posibilidad, agregó el exlegislador, los beneficiados tendrán un mes para salir del país sin ser sujetos de sanciones.

“Las personas que no tomen este beneficio van a ser sujetas, obviamente, a lo que corresponde a la ley migratoria, que es sencillamente la expulsión del país”, destacó.

Asimismo, resaltó que el trámite se podrá hacer por internet, a través de un link que se habilitará en el sitio del Servicio Nacional de Migraciones y, en este sentido, llamó a los interesados a “no dejarse engañar, que no vayan a oficinas que ofrecen estos servicios, porque son servicios que se hacen online”.

Respecto del plazo en que se implementará esta medida, Sauerbaum sostivo que “en unas par de semanas más, cuando tengamos el decreto firmado (...), vamos a hacer el primer llamado, así que yo los llamo a prepararse”.