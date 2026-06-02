PDI realiza fiscalización a inmigrantes en Estación Central: a 53 extranjeros se les iniciará proceso de denuncia por ingreso irregular

Un importante operativo de control migratorio realizó la Policía de Investigaciones (PDI) a nivel nacional este lunes, que en la Región Metropolitana se concentró en la comuna de Estación Central, dejando como saldo a 53 extranjeros infractores de la ley de migraciones, contra quienes se iniciará el proceso de denuncia por ingreso irregular al país.

Con un contingente de 80 detectives de la policía civil se inició la fiscalización, que se realizó en el sector de calle Toro Mazote, conocido popularmente como la “Pequeña Caracas”, reconocido como un punto relevante de presencia de inmigrantes.

El objetivo del operativo policial era reforzar la seguridad mediante controles de identidad y migratorios, la detección de personas con órdenes judiciales vigentes y la incautación de sustancias ilícitas.

El prefecto Pablo Garay, de la Prefectura de Migración y Policía Internacional Metropolitana, detalló que “estamos practicando fiscalizaciones de ciudadanos extranjeros, donde buscamos principalmente perfiles criminales que también converjan con los migratorios".

Respecto a la calidad procesal de las personas fiscalizadas, Garay detalló que los individuos no serán detenidos, sino que “son personas que van a incorporarse a la tramitación de las denuncias migratorias”.

Con todo, el detective agregó que “la situación de ellos son extranjeros irregulares, infractores a la ley de migraciones, por lo tanto, corresponde el informe hacia la autoridad migratoria, que es el Servicio Nacional de Migraciones, y luego quedan bajo control nuestro con firma semanal”.

Consultado el prefecto Garay por la eventual orden de detención en contra de uno de los 53 fiscalizados, precisó que de momento no se tiene confirmación del hecho, ya que primeramente se deben corroborar las identidades en el cuartel policial, donde se les tomará una fotografía y registro de huellas dactilares.

“Por el momento no lo confirmamos, por cuanto son informaciones que realmente tenemos que trabajar en el cuartel, consultar a base de datos incluso de Interpol para poder dar a conocer esta información”, señaló Garay.