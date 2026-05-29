Santiago College rechaza acusaciones y dice que denunció a alumno por manipulación de imágenes “en cumplimiento de obligaciones”

Luego de que este medio diera a conocer las acciones civiles que emprendió la familia Daer Bone en contra del Santiago College, por haber denunciado sin pruebas al mayor de sus hijos de haber manipulado imágenes de sus compañeras, el establecimiento educacional envió una declaración a los apoderados refiriéndose al caso.

La comunicación interna -que llegó a los correos de los integrantes de la comunidad educativa pasadas las 16.30 horas de este viernes- correspondió a unas palabras del director Alan Lorenzini, quien hacía presente que el colegio rechazaba lo denunciado en la demanda.

“Algunos de ustedes pueden estar al tanto de las acusaciones que se han realizado sobre nuestro colegio en recientes reportajes de prensa. El caso al que se hace referencia comenzó hace casi dos años y está relacionado con una familia que anteriormente pertenecía a Santiago College”, se lee en el mensaje.

Junto con ello, el director señaló: “ El colegio rechaza las acusaciones formuladas por la familia Daer Bone respecto de un supuesto incumplimiento de los estándares mínimos de cuidado exigidos por la ley hacia sus estudiantes y familias. Asimismo, el colegio rechaza las acusaciones realizadas en contra del Sr. Barnett".

“La denuncia penal mencionada fue presentada por el colegio en cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias. En este contexto, tanto el Código Procesal Penal como el Reglamento Interno Escolar (RIE) exigen al colegio efectuar una denuncia”, sostuvo.

Asimismo, recordó que si bien la familia reclamó por los mismos hechos que se relatan en la demanda ante la Superintendencia de Educación, no recibieron sanciones. Pese a ello, de acuerdo con antecedentes que revisó este medio, la entidad fiscalizadora sí constató que Santiago College no cumplió con una serie de protocolos a los que estaba obligado.

Como sea, el director pidió a la comunidad del colegio que comprendieran que por las características de la situación se abstendrán de realizar nuevas declaraciones públicas “mientras los procesos judiciales se encuentren en curso”.