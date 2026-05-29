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    Hamas condena el “silencio” de la Junta de Paz ante la orden de Netanyahu de ocupar el 70% de la Franja de Gaza

    El portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica, Hazem Qasem, además afirmó que las declaraciones del dirigente israelí “constituyen una violación del plan de alto el fuego y del acuerdo” formulado por el presidente estadounidense Donald Trump.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Desplazados palestinos en tiendas de campaña en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad - Archivo

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) condenó este viernes el “silencio” de la Junta de Paz para la Franja de Gaza y de su director ejecutivo, el diplomático búlgaro Nicolai Mladenov, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara el jueves que había ordenado a su Ejército ocupar el 70% del enclave palestino.

    “Condenamos el silencio de la Junta de Paz y de su director ejecutivo, Nicolai Mladenov, ante las declaraciones de Netanyahu sobre su intención de controlar el 70% del territorio de Gaza”, señaló su portavoz, Hazem Qasem, en una nota difundida a través del diario Filastin.

    En esta, el vocero además afirmó que las declaraciones del dirigente israelí “constituyen una violación del plan de alto el fuego y del acuerdo” formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y firmado en octubre de 2025.

    De la misma forma, Qasem advirtió que “ignorar estas declaraciones y no condenar las políticas de ocupación y los planes de desplazamiento plantea dudas sobre el compromiso de las partes patrocinadoras con el cumplimiento de sus promesas”.

    Para luego señalar que los países que participan en la Junta de Paz, un total de 28, “deben manifestar una postura clara respecto a las declaraciones de Netanyahu y tomar medidas para poner fin a las políticas agresivas de ocupación”.

    Sus declaraciones llegan después de que el jefe del Ejecutivo de Israel afirmara que sus fuerzas armadas ya controlan “plenamente el 60% del territorio de la Franja de Gaza y (su) orden es llegar al 70%”, por encima de la denominada “línea amarilla” a la que se replegaron las tropas en el marco del citado acuerdo y que cubre más de la mitad del enclave.

    Durante este jueves, el Ministerio de Salud gazatí indicó que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han confirmado 922 muertos y 2.786 heridos, mientras que se han recuperado 781 cadáveres de las zonas de las que se replegaron los soldados israelíes.

    Más sobre:HamasJunta de PazBenjamin NetanyahuFranja de GazaNicolai MladenovHazem QasemOcupaciónMundo

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