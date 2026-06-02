Copamientos policiales en barrios críticos, mejoras para Carabineros y fuerzas de tarea: las medidas de seguridad de Kast

“Sin seguridad no hay vida tranquila para las familias”, dijo este lunes el Presidente José Antonio Kast casi iniciando su primera cuenta pública. Esa fue la temática con la que el Mandatario abrió su alocución en el Congreso comprometiendo iniciativas y deslizando críticas a la anterior administración en cuanto al apoyo a las policías.

Kast contextualizó la situación del país señalando que, hasta el 31 de mayo, Chile registró 378 víctimas de homicidio, una cifra menor a la misma fecha del año pasado, cuando se contabilizaban 444 homicidios. “Son cifras aún muy altas porque la seguridad no es algo que cambie de un día para otro”, dijo.

Lo que buscaba el jefe de Estado era recordar cuál fue su principal eslogan de campaña: la percepción de inseguridad. Fue así como recordó lo que su gestión ha hecho en poco más de 82 días: la construcción de la zanja fronteriza del norte, mayor presencia policial en las calles y la recuperación de terrenos tomados. “ Las cifras muestran que se empiezan a consolidar mejores resultados. Se nos decía que la inseguridad era apenas una sensación. No lo es ”, afirmó.

El jefe de Estado dijo que en las próximas semanas se desplegará el Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios considerados críticos. Si bien no dio detalles de cuáles son estos barrios, adelantó que serán trabajados mediante copamientos policiales y patrullajes preventivos para combatir mercados ilícitos y organizaciones criminales.

“La seguridad no se decreta en un papel, se construye barrio por barrio, calle por calle, con presencia, tecnología y resultados medibles”, agregó. Junto a ello, dijo que se crearán siete Fuerzas de Tarea dirigidas por el Ministerio de Seguridad que buscarán unir las capacidades, “hoy dispersas” de las policías, del Ministerio Público, Gendarmería y servicios fiscalizadores.

Estas fuerzas de tarea se desplegarán por distintos ítems: fronteras y puertos, secuestros y sicariato, ciberdelito, crimen organizado, mercados ilícitos, finanzas criminales y la violencia de la Macrozona Sur. A todos ellos se les pondrán distintas metas mensuales y un encargado que rinda cuentas. “Queremos dejar atrás la respuesta fragmentada y pasar a la ofensiva coordinada y permanente, que persigue a las bandas en su liderazgo, integración, territorio y dinero”, agregó.

Kast aseguró que este martes el Ejecutivo desplegaría una “amplia agenda legislativa y medidas administrativas”, luego de haber recogido aportes de parlamentarios, alcaldes, expertos, así como también de las cuentas públicas de la Corte Suprema, Ministerio Público, entre otros.

En ese sentido, dijo que presentará urgencia al proyecto que busca aumentar el plazo de flagrancia en las detenciones pasando de 12 a 24 horas y que actualmente está en comisión mixta . Otro proyecto que tendrá urgencia será el que sanciona a los encapuchados. Junto a ello, fortalecerán el control migratorio y la “capacidad de expulsión efectiva”.

Registro de vándalos

Uno de los anuncios más comentados, tanto por el oficialismo como por la oposición, fue la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades. El registro estará compuesto por sujetos que hayan atentado contra carabineros o personal de salud, hayan obstaculizado el transporte público, traficado estupefacientes o dañado monumentos nacionales, entre otras conductas.

Al estar en ese registro, dijo, estas personas perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendos.

Bajo la misma iniciativa, que deberá ser aprobada por el Congreso para que se materialice, se tipificarán incivilidades como la venta ilegal de alcohol, el consumo de droga en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública o privada o la destrucción del equipamiento comunitario. Quienes cometan estas acciones también perderán los beneficios sociales.

Por la tarde, a eso de las 18.00, el Presidente firmó dicho proyecto para ser ingresado al Congreso.

En paralelo, el Mandatario igualmente anunció medidas respecto a la infraestructura penitenciaria, las cuales contemplan la habilitación de 20 mil plazas.

Por último, aunque sin entregar mayores detalles, Kast aseguró que “declararemos una guerra total al crimen organizado, planteando ampliar drásticamente las penas por asociación delictiva y criminal”.

Plan retorno

Por otro lado, el Mandatario anunció el Plan Retorno, iniciativa administrativa que buscará incentivar la salida de inmigrantes que se encuentren de manera irregular en Chile. En síntesis, el plan permitirá que dichos extranjeros puedan salir del país sin ser sancionados y, si quieren regresar, puedan hacerlo pero ahora de manera legal.

“Lo haremos sin perder de vista la dimensión humana de este drama. Porque entendemos que detrás de la migración irregular hay también familias engañadas, niños usados como pasaporte y personas explotadas por el crimen organizado transnacional. Una frontera ordenada protege a los chilenos, pero también resguarda a quienes han sido víctimas de las mafias. Ordenar, también, es un compromiso humanitario”, dijo.

Por la tarde, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), dijo que quienes se acojan a esta medida no quedarán expuestos a las consecuencias de haber sido expulsado de Chile. El programa funcionará a través del Servicio Nacional de Migraciones y los interesados podrán postular por la página web. Se dará un plazo de 180 días desde que se habilite. La acción, firmada durante la tarde, no necesita que pase por el Congreso.

“Tenemos que ordenar nuestras fronteras. Esperamos que sea bien acogido por aquellos inmigrantes que entraron de manera irregular, que quieren volver a su patria y no lo hacen por ciertas limitaciones legales, y de sanción”, dijo Kast por la tarde.

Apoyo a Carabineros

Por último, junto con expresar su apoyo a Carabineros, Kast deslizó una crítica a la administración anterior respecto al respaldo a la policía: “Ese reconocimiento, que durante años se les negó, este gobierno se los devuelve, con todas sus letras y sin ninguna ambigüedad”.

Buscando evitar una masiva fuga de carabineros, que dijo que en los últimos años superó los 4.500, Kast enviará un proyecto de ley con una serie de mejoras para los policías uniformados.

Entre ellas, mejoras salariales. “A los jóvenes, que sueñan con servir a la patria vistiendo el uniforme verde, les decimos que los estamos esperando, con mejores condiciones, mejor formación y una carrera a la altura de esa vocación de servicio”, partió diciendo.

“En las próximas semanas, ingresaremos un proyecto de ley, para mejorar las condiciones y estipendios de los alumnos Carabineros, y asimismo, propondremos incorporar una asignación trimestral, que mejore las remuneraciones de nuestros policías, desplegados en barrios y calles de nuestras ciudades”, agregó.