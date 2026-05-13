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    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    El gobierno consiguió que una de las medidas más cuestionadas por expertos fuera aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con votos más allá de su propio sector.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    12 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El inicio de la discusión en particular de la megarreforma del gobierno fue una jornada larga para la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, conformada por 13 miembros y donde el oficialismo cuenta con ocho parlamentarios. La primera parte de la discusión, durante la tarde, fue solo procedimental, que no es otra cosa que ponerse de acuerdo en cómo se iba a votar y en cómo se analizarían las muchas indicaciones que presentaron los parlamentarios, sobre todo de oposición, a la iniciativa del Presidente José Antonio Kast.

    Esa discusión no estuvo exenta de críticas a la forma en que el timonel de la instancia, el republicano Agustín Romero, condujo la sesión, pero más allá de los cuestionamientos, el diputado siguió adelante con el proceso, ya que tiene que cumplir el plazo de la urgencia que el Ejecutivo le puso al proyecto, el que tiene que ser despachado de la comisión este miércoles.

    Así, recién pasadas las 19:30 horas comenzó la primera votación. Se trató de la indicación que hizo el Ministerio de Hacienda al artículo 3 del DFL2, que permite a personas naturales dueñas de tres o más propiedades de hasta 90 metros cuadrados, optar a un impuesto único de 5% sobre los ingresos por el arriendo bruto, versus el tributo general. Solo con los votos del oficialismo se aprobó la modificación del gobierno que en el caso de las personas jurídicas y empresas individuales que se quieran acoger al mismo 5%, solo podrán hacerlo siempre y cuando su giro sea exclusivamente el arriendo de estas viviendas. Si obtienen otros ingresos, pierden el régimen definitivamente.

    También mediante esta indicación quedaron incluidos estacionamientos y bodegas, sin contar en el cómputo de los 90 metros cuadrados.

    El segundo artículo votado fue el del crédito tributario al empleo. Este permite a las empresas que tengan contratados trabajadores que ganen entre 7,8 UTM y 12 UTM, obtener un crédito tributario, descontado a través de los PPM o del IVA, lo que, en la práctica, les significaría reducir su tasa de impuesto de primera categoría en unos tres puntos porcentuales. Este beneficio parte en un 15% de las remuneraciones del tope más bajo, para luego comenzar a decrecer.

    El gobierno ingresó una indicación para asegurar el buen uso de este instrumento por parte de las empresas.

    Durante la discusión, los parlamentarios del oficialismo y oposición pidieron algunos ajustes. Uno de ellos fue la propuesta del diputado RN, Diego Schalper, quien planteó que debería haber un énfasis mayor en la entrega de este crédito para empleo de jóvenes y mujeres.

    12 MAYO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE COMISION EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A esa petición se sumó el diputado independiente, Carlos Bianchi. “Nuestra bancada (Independiente-PPD) está con la mayor disposición para que esto no termine siendo una situación que sea mal utilizada por los empresarios. Estimado ministro recoja nuestra propuesta: focalizar el empleo para mujeres y jóvenes. Hay una oportunidad para agregar esta indicación”, sostuvo.

    Ante esta solicitud, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se abrió a acogerla, e incluso dijo que ya tiene calculado el costo y la fórmula, pero que el cambio respectivo será ingresado en los próximos trámites legislativos del proyecto. “Tenemos plena disposición a incorporar eso en este instrumento para mujeres y jóvenes”, afirmó el secretario de Estado.

    Donde no hubo la misma apertura de parte de Quiroz fue a los reparos que le hicieron desde la oposición. “Esta propuesta tiene alcances, recomendaciones y criticas de economistas de distintos sectores, entonces por qué insistir en una propuesta que no tiene buena prensa, que no ha sido bien calificada por economistas. Estamos todos de acuerdo en generar más empleo, pero si esta propuesta no lo garantiza y con un costo alto, por qué no buscar otra alternativa… con los recursos fiscales que se están comprometiendo”, planteó la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans.

    Misma crítica entregó la diputada del PC, Iraci Hassler. “Es la medida más cuestionada transversalmente del proyecto, no solo políticos de oposición, sino que, del oficialismo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) que recomendó medidas focalizadas, y la propia candidata de varios de los diputados que están hoy aquí: Evelyn Matthei también recomendó no aprobarla”, manifestó.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Lo anterior se repitió en los argumentos que entregaron los diputados Boris Barrera (PC) y Jorge Brito (Frente Amplio) , quienes cuestionaron el alto costo fiscal de US$1.400 millones anuales que tiene la medida, y que no generará nuevas contrataciones, sino que es para mantener el empleo que ya existe y sin que se vea reflejado en un mayor ingreso para los trabajadores.

    Sin embargo, Quiroz contestó que “estamos convencidos de este instrumento, lo hemos mirado y estamos convencidos de la pertinencia de este instrumento para las circunstancias actuales de la economía, por lo que se mantendrá”.

    Luego de todas las argumentaciones, finalmente el artículo fue aprobado por 10 votos a favor, donde se incluyeron los ocho diputados del oficialismo, más la DC Priscilla Castillo y el independiente Carlos Bianchi. Además, hubo una abstención del representante del Partido de la Gente, Juan Valenzuela, y el rechazo del PC Boris Barrera, y de Jorge Brito del Frente Amplio.

    La tramitación de la megarreforma continúa este miércoles a las 15 horas y según lo agendado será hasta total despacho.

    Lee también:

    Más sobre:MegarreformaImpuestos

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