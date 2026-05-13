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    ¿Cuánto le ha costado a EE.UU. la guerra en Irán? Los nuevos cálculos del Pentágono sobre el conflicto

    Jules Hurst III, director financiero interino del Departamento de Defensa de EE.UU., reveló la información en una audiencia ante parlamentarios. Dijo que “la mayor parte” del gasto correspondía a municiones utilizadas durante la operación militar.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El Pentágono actualizó cálculo del costo de la guerra.

    La guerra en Medio Oriente ha impactado en varios ámbitos a la actividad de Estados Unidos. El alza del petróleo ha disparado los precios locales y previsiones de inflación, se han reducido casi completamente las expectativas de bajas en la tasa de interés y además se han enfriado las perspectivas de crecimiento.

    Pero el conflicto que ya va en su día 74 también ha tenido un alto costo económico y ahora se calcula en al menos US$ 29.000 millones, según las últimas estimaciones entregadas por el Pentágono al Congreso estadounidense.

    La cifra la reveló Jules Hurst III, director financiero interino del Departamento de Defensa de EE.UU., durante una audiencia ante parlamentarios.

    En medio de un creciente debate político en Washington sobre el impacto fiscal del conflicto, el funcionario indicó que el cálculo incluye “costos operacionales”, además de gastos asociados a reparación y reemplazo de equipamiento militar utilizado en la guerra.

    El nuevo monto representa un aumento respecto de los US$ 25.000 millones informados previamente por el propio Pentágono a fines de abril. En esa comparecencia, Hurst afirmó que “la mayor parte” del gasto correspondía a municiones utilizadas durante la operación militar.

    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    “Al día de hoy, estamos gastando cerca de US$ 25.000 millones en la Operación Epic Fury, y la mayor parte corresponde a municiones”, señaló el funcionario ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, informó Military Times.

    Parte importante del costo de la guerra estaría asociada al desgaste y destrucción de equipamiento militar. The Wall Street Journal reportó que el Pentágono estimó en alrededor de US$ 24.000 millones el valor de equipos dañados o utilizados durante las operaciones.

    La mayor parte del gasto militar de Estados Unidos está asociado a municiones. Chen Junqing

    El Departamento de Defensa no ha publicado un desglose detallado de la metodología utilizada para calcular el costo total del conflicto. Reuters indicó que no estaba claro cómo el Pentágono llegó a la nueva cifra de US$ 29.000 millones.

    Aun así, distintos medios estadounidenses coinciden en que el cálculo considera operaciones militares en Medio Oriente, despliegue de tropas, mantenimiento de activos, logística y reposición de armamento.

    CNN informó previamente que Estados Unidos movilizó grupos de portaaviones, sistemas antimisiles y miles de efectivos hacia Medio Oriente tras el inicio de las hostilidades con Irán, elevando significativamente el costo operativo diario de las fuerzas armadas estadounidenses.

    Según Reuters, una estimación preliminar manejada por funcionarios estadounidenses apuntaba a que solo los primeros seis días de guerra habían significado un desembolso superior a US$ 11.000 millones.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteMedio Oriente

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