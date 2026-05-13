SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Pese a su fuerza a nivel global, dólar abre a la baja en Chile impulsado por desempeño del cobre

    Si el alza del cobre se mantiene, la divisa podría registrar nuevamente caídas. Sin embargo, un aumento en las tensioes geopolíticas o que el petróleo se matenga elevado podrían presionarla nuevamente hacia los $900.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Santiago 14 de julio 2025. Dolar comienza la semana al alza, en medio de los aumentos al cobre. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El dólar cae frente al peso chileno en las primeras operaciones de hoy miércoles gracias al buen desempeño del precio del cobre que se encuentra en máximos históricos nominal.

    La divisa estadounidense se cotiza en $892,86, lo que supone una caída de 0,71% en relación a la jornada previa.

    A nivel global, no obstante, el dólar subía 0,22% frente a una canasta de divisas como el euro, el yen y la libra esterlina.

    La fortaleza del peso chileno tiene sustento en el metal rojo, que es su principal referente. Un mayor precio del cobre supone mayor ingreso de divisas en dólares al país, lo que habitualmente se traduce una disminución del tipo de cambio.

    Admirals Latinoamérica estimó que el precio del dólar podría moverse entre los $888 y $900. Esto dependiendo de “si el cobre mantiene máximos y mejora el apetito por emergentes”, lo que llevaría la moneda estadounidense a la baja, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de ese bróker.

    En cambio, agregó el experto, si “el dólar global sigue avanzando, el petróleo se mantiene elevado o aumentan las tensiones geopolíticas”, el cambio a peso chileno se acercaría nuevamente a los 900.

    Más sobre:dólartipo de cambioEEUU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Detienen a ciudadano argentino por tráfico de armas en Chile

    Lo más leído

    1.
    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    2.
    Pensiones: gobierno responde críticas de las AFP a proyecto que traspasa el SIS al Fondo Autónomo y anuncia indicaciones

    Pensiones: gobierno responde críticas de las AFP a proyecto que traspasa el SIS al Fondo Autónomo y anuncia indicaciones

    3.
    Fracasa creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria de la era Boric: Fonasa declara desierta la segunda licitación

    Fracasa creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria de la era Boric: Fonasa declara desierta la segunda licitación

    4.
    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    5.
    Hija de empresario Juan Easton pierde demanda por millonaria herencia contra su madre y su hermano

    Hija de empresario Juan Easton pierde demanda por millonaria herencia contra su madre y su hermano

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH
    Chile

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Detienen a ciudadano argentino por tráfico de armas en Chile

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile
    Negocios

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile

    Pese a su fuerza a nivel global, dólar abre a la baja en Chile impulsado por desempeño del cobre

    ¿Cuánto le ha costado a EE.UU. la guerra en Irán? Los nuevos cálculos del Pentágono sobre el conflicto

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años
    Tendencias

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo
    El Deportivo

    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo

    La cautela de Ancelotti tras incluir a Neymar en la prenómina de Brasil: “Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”

    “Les va a doler toda la vida”: Marcelo Díaz y Pepe Rojas recuerdan el cotillón de la UC en el título de 2011

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística incluirá encuentros abiertos con creadores nacionales
    Cultura y entretención

    Nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística incluirá encuentros abiertos con creadores nacionales

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos
    Mundo

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    La receta sueca para reducir el gasto público y abrazar el capitalismo

    Israel recalca que “la campaña no ha terminado” y que está preparado para actuar “de Cisjordania a Irán”

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes