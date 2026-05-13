Pese a su fuerza a nivel global, dólar abre a la baja en Chile impulsado por desempeño del cobre

Santiago 14 de julio 2025. Dolar comienza la semana al alza, en medio de los aumentos al cobre. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El dólar cae frente al peso chileno en las primeras operaciones de hoy miércoles gracias al buen desempeño del precio del cobre que se encuentra en máximos históricos nominal.

La divisa estadounidense se cotiza en $892,86, lo que supone una caída de 0,71% en relación a la jornada previa.

A nivel global, no obstante, el dólar subía 0,22% frente a una canasta de divisas como el euro, el yen y la libra esterlina.

La fortaleza del peso chileno tiene sustento en el metal rojo, que es su principal referente. Un mayor precio del cobre supone mayor ingreso de divisas en dólares al país, lo que habitualmente se traduce una disminución del tipo de cambio.

Admirals Latinoamérica estimó que el precio del dólar podría moverse entre los $888 y $900. Esto dependiendo de “si el cobre mantiene máximos y mejora el apetito por emergentes”, lo que llevaría la moneda estadounidense a la baja, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de ese bróker.

En cambio, agregó el experto, si “el dólar global sigue avanzando, el petróleo se mantiene elevado o aumentan las tensiones geopolíticas”, el cambio a peso chileno se acercaría nuevamente a los 900.