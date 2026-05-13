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    “Como ministerio no entregamos casas falladas”: Poduje afirma que demoliciones en El Olivar comenzarán la próxima semana

    El ministro de Vivienda además, desdramatizó la querella que la constructora prepara en su contra. "Esto es solamente un desvío que están haciendo ellos para tratar de defenderse", sostuvo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Raphael Sierra/Aton Chile

    “Las casas las vamos a empezar a demoler la próxima semana”. Con esas palabras el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que las demoliciones en el sector El Olivar, en Viña del Mar, se concretarán pese a la querella anunciada en su contra.

    Fue el mes pasado cuando el titular del Minvu instruyó la demolición y paralización de construcción de 50 viviendas de El Olivar, las que estaban siendo construidas por Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián Ltda, en el marco de la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar en 2024.

    Los argumentos del secretario de Estado apuntan a “graves fallas constructivas” en las casas. Sin embargo, desde Social Arquitectura acusan que no existirían los fundamentos para la demolición, por lo que, según reveló radio Biobío, la empresa prepara una querella en contra del ministro.

    En el centro de eventos Metropolitan Santiago, donde se encontraba acompañando al Presidente José Antonio Kast en una actividad de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Poduje abordó el tema.

    El ministro aseguró que el informe presentado por el Minvu revelaría “fallas gravísimas”, por lo que confirmó que seguirán con sus acciones judiciales.

    Ellos (constructora) tienen todo el derecho de hacer lo que quieran, pero el nuevo informe confirma tres cosas: primero, que la empresa construyó con falencia estructural en las casas; segundo, que las construyó sin la mitigación de incendios, ni la norma de incendios; tercero, que usó materiales truchos, porque no están acreditados”, detalló.

    En ese sentido afirmó que desde la cartera seguirán “con las querellas” y acusó que la acción judicial anunciada en su contra sería “solamente un desvío que están haciendo ellos para tratar de defenderse, pero los antecedentes que tenemos son demoledores respecto a la pésima calidad de las casas”, sostuvo.

    El ministro aseguró que la empresa constructora pretendería que el Minvu refuerce estructuralmente “estas casas falladas, para que no se caigan, que cambiemos los materiales truchos que usaron y que además pongamos materiales que resistan al fuego”.

    En esa línea, aseveró: “Nosotros como ministerio no entregamos casas falladas”. Con ello, acusó directamente a la empresa San Sebastián de haber entregado viviendas en mal estado.

    Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En definitiva, confirmó que las casas empezarán a ser demolidas la próxima semana, asimismo, aseguró que “la enorme mayoría de las familias que estaban con esta empresa ya han desistido”.

    Respecto a las familias que se resisten a la demolición, Poduje indicó que se trata de seis grupos familiares con quienes el Minvu buscará llegar a un acuerdo. “Vamos a buscar una solución”, planteó.

    El ministro adelantó que esta situación se repetirá en otras regiones, puesto que habrían problemas con otras viviendas en sectores como Talcahuano y San Antonio.

    “Tenemos problemas con empresas constructoras que han construido con pésima calidad, hemos tenido que demoler edificios y para evitar esto estamos con un convenio con el Idiem para poder hacer fiscalizaciones complementarias a las que se hacen hoy día", sostuvo.

    Más sobre:Iván Poduje

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