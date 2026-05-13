SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Caso Primus: SII amplía querella contra imputados por fraude y revela millonarias compras, entre ellas, de un Lamborghini

    El SII amplió la querella por evasión tributaria contra los principales imputados del caso Primus, acusando un perjuicio fiscal de $5.407 millones, tras la compra de múltiples propiedades y vehículos de lujo con ingresos no declarados. Frente a la nueva acción penal, uno de los acusados, el abogado Antonio Guzmán, desestimó los cargos, dando cuenta de una falta de coordinación del ente fiscalizador al calificar como incremento patrimonial dineros que correspondían a préstamos.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Antonio Guzmán, Ignacio Amenábar, Marcelo Rivadeneira y Francisco Coeymans.

    El Servicio de Impuestos Internos (SII) resolvió ampliar la querella que interpuso en contra de los imputados principales del fraude que sufrió el factoring Primus Capital. Este martes el SII presentó una nueva acción penal ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago en la que detalla millonarios traspasos de fondos entre cuentas bancarias de los acusados y la compra de cuantiosos bienes inmuebles y automóviles de lujo, como un Lamborghini Aventador.

    Esta ampliación de querella apunta a Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán, exgerente general de Primus Capital, exgerente comercial, técnico en cocina y abogado, respectivamente. Todos ellos hoy se encuentran en libertad, pero con medidas cautelares, y están imputados por diversos delitos, entre ellos: estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado falso, delitos informáticos y lavado de activos.

    En el escrito el SII señaló que, a partir de nuevos antecedentes obtenidos durante la etapa de investigación, se ha logrado establecer que los querellados durante los periodos tributarios comprendidos entre 2020 y 2023, y en el caso de Ignacio Amenábar, además en 2024, habrían subdeclarado sus ingresos en sus respectivas declaraciones anuales de renta, presentando formularios N° 22 maliciosamente falsos o incompletos, lo que se tradujo en el pago de una menor suma por concepto de Impuesto Global Complementario respecto de la que efectivamente les correspondía enterar en arcas fiscales.

    Del mismo modo, indicó que de los antecedentes recabados en la investigación penal se logró determinar que Francisco Coeymans, Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán, omitieron presentar sus declaraciones de renta correspondientes al período tributario 2024, pese a encontrarse legalmente obligados a ello, por haber percibido diversos tipos de ingresos que exigían dicha declaración, necesaria para la correcta determinación del Impuesto Global Complementario que debían pagar.

    De acuerdo al SII, en conjunto estas maniobras defraudatorias ocasionaron un perjuicio fiscal que, actualizado a marzo de 2026, asciende a $5.407 millones. De este monto total, el mayor detrimento fue provocado por Guzmán Neira ($2.497 millones), seguido por Amenábar ($1.541 millones), Rivadeneira ($1.127 millones) y Coeymans ($241 millones).

    Caso a caso

    Según detalla la ampliación de la querella por delitos tributarios, los imputados concretaron millonarias adquisiciones de vehículos de lujo y propiedades durante los últimos años. El documento revela que Francisco Coeymans adquirió siete vehículos por un monto total que asciende a $567.397.833, operaciones registradas durante los años tributarios 2020, 2021, 2023 y 2024. Por su parte, Ignacio Amenábar sumó a su patrimonio tres bienes raíces entre 2016 y 2024, compras que fueron financiadas a través de créditos hipotecarios.

    Las adquisiciones también se extendieron a los demás querellados. Marcelo Rivadeneira registró la compra de tres vehículos durante los años comerciales 2022 y 2023, desembolsando un total de $62.113.731.

    Sin embargo, uno de los movimientos patrimoniales más llamativos que describe la acción penal es el realizado por una sociedad vinculada a Antonio Abraham Guzmán Neira: durante el año comercial 2020, la firma adquirió un vehículo deportivo Lamborghini, modelo Aventador Coupé 6.5. A esto se suma que, entre los años comerciales 2021 y 2022, dicha sociedad compró una decena de bienes raíces por un monto conjunto que supera los $1.355 millones.

    Descargos

    Frente a la querella, Antonio Guzmán señaló a Pulso: “Nos sorprende la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos, en primer lugar porque recientemente, con fecha 29 de abril, me citaron de fiscalización del propio SII a justificar los supuestos ingresos no declarados que le sirven de base para esta acción”.

    Así, sostuvo, “por una parte el SII me pregunta en sede administrativa a qué conceptos corresponden los montos que existen en mi cuenta corriente, pero en la querella habla de ingresos que representan utilidades, beneficios e incrementos de patrimonio percibidos, si esto aún no ha sido determinado por ellos mismos”.

    “Me sorprende la poca coordinación que existe dentro de la propia institución, donde el área de fiscalización me cita a explicar mis ingresos a fin de determinar si son préstamos u otros conceptos que no constiituyen renta, pero luego en el área penal de dicha institución dicen que son incrementos patrimoniales. Claramente faltó comunicación entre ambas áreas de dicha institución”, agregó.

    “Finalmente, nosotros concurriremos en la sede de fiscalización del SII a efectos de acreditar que todos los montos por los cuales se nos consultan no corresponden a ingresos o utilidades, ni menos aún a un incremento patrimonial, y que solo corresponden a préstamos e ingresos no constitutivos de renta, por tanto, la querella interpuesta carece de todo tipo de sustento legal y nos parece que tiene solo un rol instrumental. Tanto es así, que es el propio Primus quien interpuso demandas civiles por la devolución de dichos préstamos”, concluyó.

    Ignacio Amenábar señaló que “el SII me envió un correo el 29 de abril del presente año, solicitándome información de mis ingresos del periodo analizado. Sin embargo, no he podido avanzar de manera eficiente, debido a que el banco me cerro hace años mis cuenta corrientes sin previo aviso. En todo caso, ya solicité mis cartolas para poder estudiarlas y cotejarlas con lo que el SII indica”.

    “Dentro de los próximos días presentaré una solicitud de prórroga de plazo al SII para contestar a esta solicitud, ya que sin contar con esos antecedentes, me es difícil poder estudiar y explicar los movimientos cuestionados.

    En cuanto a la adquisición de la casa ubicada en Lo Barnechea, esta fue financiada con un crédito hipotecario por 40.000 UF, y un el pie de 10.000 UF que fue financiado con la venta de una propiedad adquirida con anterioridad, por la que recibí alrededor de 11.500 UF, por el pie pagado por ella, revalorización y amortización del crédito hipotecario respectivo. Todo lo relacionado a las propiedades adquiridas por mi en el periodo estudiado no tienen nada de irregular y las financie con créditos hipotecarios.

    Dijo que: “Prácticamente todos de los ingresos que el SII cuestiona corresponden a préstamos obtenidos con las entidades mencionadas en la demanda, los que se encuentran debidamente respaldados con documentos notariales y no pueden ser considerardos como utilidades o ingresos afectos a impuesto”..

    Contactados los otros imputados, no hubo respuestas al cierre de este artículo.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasFraudeConflictoRoboEstafaDelitos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos sujetos detenidos deja persecución policial que terminó con un choque en Huechuraba

    Iván Jaksic y el libro que convirtió a Andrés Bello en una figura clave para entender América Latina

    “Delincuente habitual”: grupo de diputados presenta proyecto para facilitar la prisión preventiva de detenidos reincidentes

    Edo Caroe vuelve al Movistar Arena y su productora ficha a Eduardo Fuentes y Pamela Leiva

    El precio del cobre no tiene techo y alcanza nuevo máximo histórico

    Reforma de pensiones: nuevo presidente de las AFP pide hacer un “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    Lo más leído

    1.
    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    Récord de inversión en el SEIA: los primeros dos meses de Kast registran la mayor cifra desde la vuelta a la democracia

    2.
    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    3.
    Presidente de la CChC llama a apresurar tramitación de la Megarreforma, pero plantea reparos al proyecto sobre el Sence

    Presidente de la CChC llama a apresurar tramitación de la Megarreforma, pero plantea reparos al proyecto sobre el Sence

    4.
    Fracasa creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria de la era Boric: Fonasa declara desierta la segunda licitación

    Fracasa creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria de la era Boric: Fonasa declara desierta la segunda licitación

    5.
    En ajustada votación diputados de Comisión de Trabajo aprueban alza del salario mínimo a $553 mil

    En ajustada votación diputados de Comisión de Trabajo aprueban alza del salario mínimo a $553 mil

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Revisa el horario y recorrido de la procesión del Cristo de Mayo que se realiza este miércoles

    Revisa el horario y recorrido de la procesión del Cristo de Mayo que se realiza este miércoles

    Rating del martes 12 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 12 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Crystal Palace en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Crystal Palace en TV y streaming

    Dos sujetos detenidos deja persecución policial que terminó con un choque en Huechuraba
    Chile

    Dos sujetos detenidos deja persecución policial que terminó con un choque en Huechuraba

    Revisa el horario y recorrido de la procesión del Cristo de Mayo que se realiza este miércoles

    “Delincuente habitual”: grupo de diputados presenta proyecto para facilitar la prisión preventiva de detenidos reincidentes

    Lo que el 10% no dice, la columna de Valentina Paredes
    Negocios

    Lo que el 10% no dice, la columna de Valentina Paredes

    El precio del cobre no tiene techo y alcanza nuevo máximo histórico

    Reforma de pensiones: nuevo presidente de las AFP pide hacer un “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago
    Tendencias

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    En vivo: el Sevilla de Alexis y Suazo espera dar un paso más hacia la salvación contra Villarreal
    El Deportivo

    En vivo: el Sevilla de Alexis y Suazo espera dar un paso más hacia la salvación contra Villarreal

    El sorpresivo cambio de postura del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud que pone en alerta a Chile

    Tomás Barrios logra una sólida victoria y se instala en cuartos de final del Challenger de Oeiras

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Iván Jaksic y el libro que convirtió a Andrés Bello en una figura clave para entender América Latina
    Cultura y entretención

    Iván Jaksic y el libro que convirtió a Andrés Bello en una figura clave para entender América Latina

    Edo Caroe vuelve al Movistar Arena y su productora ficha a Eduardo Fuentes y Pamela Leiva

    Masquemusica y la belleza desde la herida: “Me pueden fallar mil veces, pero voy a seguir resucitando”

    Estados Unidos eleva a 67 los buques bloqueados tras un mes de cierre del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Estados Unidos eleva a 67 los buques bloqueados tras un mes de cierre del estrecho de Ormuz

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    La receta sueca para reducir el gasto público y abrazar el capitalismo

    Crema de betarragas y manzanas
    Paula

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos