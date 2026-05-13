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    Chile es el segundo país en el mundo que recibe más llamadas de spam

    Del total de llamadas de números desconocidos un 70% corresponden a spam en Chile, y se posiciona como el país de América Latina con el mayor nivel.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    28 Noviembre 2025 Llamadas numeros prefijos spam 600 y 800 Foto: Andres Perez Andres Perez

    Un estudio elaborado por la aplicación global de identificación de llamadas True Caller mostró que Chile es el segundo país en el mundo que recibe más llamadas de spam, solo antecedido por Indonesia. Así, se convierte en el país de América Latina con los registros más altos.

    Del total de llamadas de números desconocidos un 70% corresponden a spam en Chile, mientras que en Indonesia alcanza un 79%. Más atrás le siguió Vietnam y Brasil con un 68% cada una, India con un 66%, México con un 62%, Uruguay con un 56%, Nigeria con un 61%, Sudáfrica con un 30% e Italia con un 28%.

    “En algunos países, la mayoría de las llamadas desconocidas ya son spam, lo que representa una ruptura fundamental en la forma en que funciona la comunicación”, advirtió Rishit Jhunjhunwala, CEO de Truecaller.

    “A diferencia de otros mercados, donde predominan las llamadas comerciales o de telemarketing, en el país destaca el fuerte crecimiento de las llamadas asociadas a la cobranza, con la proporción más alta registrada a nivel global en esta categoría”, explican desde True Caller.

    En Chile las llamadas de spam son principalmente de cobranza, seguido de servicios financieros, con un 38% y 22% del total respectivamente. Un 10% corresponde a llamadas que buscan estafar a quien contesta.

    Respecto es este último tipo de contactos, es un nivel promedio para los países con más llamadas de spam. El nivel más alto en el ranking es el de India con un 12%. Nigeria y Sudáfrica concentran un 6%, mientras que en Italia es un 5%.

    “En América Latina, la data muestra un cambio en la actividad en el cono sur, especialmente en Chile y Uruguay. La intensidad del spam en Chile saltó desde 51% a 70% en solo 6 meses. En Uruguay hacia el último cuarto del año tuvo un salto de 11%. Esto muestra lo rápido que la estructura de llamadas automáticas pueden crecer en distintos mercados regionales”, destaca el informe.

    A nivel general, entre 2021 y 2025, hubo un incremento de 80% de las llamadas de spam. En Chile, destaca que las llamadas de cobranza saltó de un 7% del total en 2021 a 38% en 2025: “definitivamente una señal de que las llamadas automáticas están siendo utilizadas como un instrumento financiero de presión, más que una forma de contacto”.

    “Antes el contacto telefónico entre personas y empresas era un espacio de confianza y mejoras de servicios.. Hoy, en muchos casos, se ha transformado en un canal asociado a experiencias negativas, provocando un rechazo a este canal de comunicación”, señala Cristóbal Castillo, Country Manager de Truecaller en Chile.

    Para el 2026, el estudio de True Caller apunta a que “las llamadas con voz generada por Inteligencia Artificial son cada vez más difíciles de distinguir de las reales. El guión de las llamadas de estafa se están adaptando más rápido que nunca”. Explica que las operaciones de las estafas corren con ventaja, al poder escalar con la automatización.

    Más sobre:SpamTelecomunicacionesTrue Caller

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