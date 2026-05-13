Israel recalca que “la campaña no ha terminado” y que está preparado para actuar “de Cisjordania a Irán”
"La campaña no ha terminado y las FDI están preparadas para retomar los combates si es necesario y en alerta constante", sostuvo el jefe del Ejército de Israel.
El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha recalcado este miércoles durante una visita en Cisjordania que “la campaña no ha terminado” y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “están preparadas en defensa y al ataque” desde Cisjordania a Teherán, en medio del acuerdo de alto el fuego con Irán.
“No hay contención, solo iniciativa. La campaña no ha terminado y las FDI están preparadas para retomar los combates si es necesario y en alerta constante, preparadas y dispuestas para la defensa y el ataque, desde Judea y Samaria -nombre bíblico de Cisjordania- hasta Teherán”, ha dicho.
Así, ha recalcado que “las FDI están operando en todos los escenarios con iniciativa y a la ofensiva”. “Hemos creado una nueva realidad a nivel de seguridad. Seguimos combatiendo en Líbano, operando en el río Litani y en otras zonas, acabando con decenas de terroristas e infraestructura cada día”, ha explicado.
“En Gaza operamos también a la ofensiva y eliminamos terroristas y aquí, en Judea y Samaria, operamos sin parar y obtenemos logros”, ha señalado, al tiempo que ha detallado que hay en marcha en el norte de Cisjordania “una actividad antiterrorista y ofensiva extensa”, de cara a “lograr una defensa óptima en la región”.
El Ejército de Israel ha continuado con sus ataques contra Gaza y Líbano a pesar de los altos el fuego alcanzados en octubre de 2025 y abril de 2026, respectivamente, argumentando que actúa contra “terroristas”. Por contra, detuvo sus operaciones contra Irán tras la tregua temporal del 8 de abril, prorrogada desde entonces por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
