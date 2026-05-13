Nvidia se convierte en la primera empresa en la historia que alcanza los US$5,5 billones en valor de mercado.

A pocos días de que la gigante tecnológica Nvidia de a conocer sus resultados trimestrales, el alza de sus acciones la llevaban a seguir marcando nuevos récords convirtiéndose ahora en la primera empresa en la historia en superar los US$5,5 billones.

Las acciones subían 2,85% a un récord de US$227,07 en el mercado Nasdaq de Nueva York, acumulando un avance de 19,8% en lo que va del año.

Así Nvidia consolida su posición como la empresa más valiosa del mundo, con amplia ventaja sobre su más cercana seguidora. En market cap, Nvidia es escoltada por Alphabet, la matriz de Google, con US$4,76 billones y Apple, con US$4,37 billones.

Viaje de Trump a China

“Las acciones marcaron un nuevo máximo histórico después de que su CEO, Jensen Huang, fuera invitado a acompañar al presidente Trump en su viaje a China. El mercado ha interpretado esta participación como una posible señal de avance en las negociaciones entre Estados Unidos y China, especialmente en un contexto donde las restricciones tecnológicas y comerciales han limitado el acceso de Nvidia al mercado chino”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.

En este sentido destacó que “Nvidia continúa consolidando su liderazgo en el auge de la inteligencia artificial”.

Al respecto indicó que la temporada de resultados corporativos sigue validando la fuerte demanda por sus chips y soluciones de IA, reforzando la percepción de que Nvidia se mantiene como el principal beneficiario del ciclo de inversión global en inteligencia artificial.

La compañía, fundada en 1993, se abrió a bolsa el 21 de enero de 1999 y desde entonces suma un alza en sus acciones de 518.000,8%.

Nvidia reportará sus resultados trimestrales el 20 de mayo.