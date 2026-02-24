SUSCRÍBETE
    “Parece un exjugador”: las variables del peor momento de Alexis Sánchez en Sevilla que complican su futuro en el club

    El chileno jugó solo 10 minutos ante Getafe y fue duramente fustigado por los medios locales. Las lesiones y la falta de espacio impiden la explosión del atacante y ya se especula con un inminente regreso a Sudamérica.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexis Sánchez está cerca de partir de Sevilla.

    Lo que se presentaba como un relanzamiento de la carrera de Alexis Sánchez, en pocos meses, se transforma en pesadilla. Duro cachetazo de realidad para un delantero de 37 años que esperaba reinstalarse en la elite del fútbol europeo después de fichar por el Sevilla de España.

    Hoy, después de un inicio de temporada más que prometedor, el futuro del tocopillano está más lejos de la capital de Andalucía. Así también lo advierten los medios locales que no se han guardado nada para fustigar al atacante en este momento.

    Porque la apuesta era arriesgada, tanto para el club como para el futbolista chileno. En el último día del mercado que da inicio a la actual temporada, el Niño Maravilla llegaba a acuerdo para firmar por un año con los andaluces.

    Atrás quedaba un año para el olvido con Udinese de Italia, el equipo que le abrió la puerta europea en 2008 y al cual regresaba como una verdadera estrella en 2024. Sin embargo, las lesiones y las continuas postergaciones del entrenador alemán Kosta Runjaic terminaron por espolear la salida del Dilla.

    En ese escenario, la opción de arribar al equipo hispano era la correcta. Bajo la dirección del entrenador Matías Almeyda, Sánchez podría recuperar ese fútbol que no pudo explotar en su segundo paso por los friulanos. Al otro lado, la institución conseguía una figura de talla mundial por un sueldo bajo para la media (cerca de US$ 1,2 millones anuales más incentivos) y un líder para un equipo en crisis, tanto deportiva económica como financiera, que tenía al club coqueteando con la parte baja de la tabla de posiciones.

    Comienzo promisorio

    Sánchez regresó a España el 1 de septiembre para firmar por una temporada. Once días después, el goleador histórico de la Roja debutó con los andaluces en el empate 2-2 ante Elche, partido en el que el tocopillano es estrenó con una asistencia.

    En el duelo siguiente, triunfo sobre Deportivo Alavés, Sánchez anotó el tanto de la victoria 2-1. Dos partidos, gol y asistencia en sus primeros choques, que avizoraban un gran horizonte para el veterano jugador. En su quinta presencia, se produjo el peak de rendimiento tanto para Alexis Sánchez y para el Sevilla, después de que el futbolista aportara con una conquista de penal en la goleada 4-1 sobre Barcelona.

    “Alexis es un jugador que da alegría. Llegó con una energía tan positiva que contagia desde un lado muy genuino. El otro día lo veía como se quedó en la mesa hablando con los jóvenes, cuenta sus historias… eso es fútbol. Alexis es fútbol. No está todo el día con el teléfono, habla de fútbol, de acciones, de jugadores… agradezco que haya venido. Es de esa clase de líderes que aman lo que hacen. Alexis podría estar en otro lugar, tranquilamente, pero esta gente se la vino a jugar por nosotros. Le está metiendo un amor de cómo se vive el fútbol”, advertía Almeyda en ese entonces.

    Tras esa goleada frente a los catalanes, el equipo fue en caída definitiva. Fue eliminado de la Copa del Rey y, en LaLiga, cosechó nueve derrotas en 17 partidos, en los que logró solo cuatro igualdades e igual número de victorias, incluida la de la última fecha en Getafe.

    Periodo en el que el plantel nervionense y el experimentado delantero, quien en diciembre cumplió 37 años, recibieron una andanada de críticas. Encima, el atacante estuvo cerca de fichar por Internacional de Porto Alegre, conversaciones avanzadas que fueron descartadas por la directiva sevillana.

    “El compromiso que nosotros tenemos con Alexis es hasta el 30 de junio. Además, en su contrato no hay ninguna cláusula para la salida a mitad de la temporada y todas las partes, principalmente nosotros como dirección deportiva. Tanto el club como el entrenador, estamos muy contentos de disponer de Alexis. Por nuestra parte no hay ningún interés en que Alexis pueda salir durante este mercado de invierno. En junio, ya se verá”, explicó José Ignacio Navarro, mano derecha del director deportivo Antonio Cordón.

    ¿Vientos de cambio?

    Pero el físico tampoco ha acompañado al chileno. A principios de noviembre, el atacante sufrió un desgarro muscular que le impidió jugar dos partidos. Meses más tarde, en la segunda mitad de enero, se le diagnosticó una lesión pélvica que lo dejó dos semanas fuera de las canchas.

    Sánchez está cerca de partir de Sevilla. Foto: Sevilla FC.

    Antecedentes que, de todas maneras, le hicieron perder terreno en la lista de delanteros del Sevilla. Es más, de acuerdo con los medios que siguen día a día la actividad del club, el Dilla es la última opción ofensiva en la banca de Almeyda. Escenario complicado que tiene el tocopillano con un pie afuera del club, una vez que termine su compromiso, el próximo 30 de junio.

    “Alexis Sánchez podría estar viviendo sus últimos meses en Nervión (…) A las puertas de cumplir 38 años, y sin apenas visos de continuidad, siendo casi la cuarta o incluso quinta opción en ataque para el entrenador, la lógica dice que se marchará del Sevilla en junio, salvo que llegue una mejoría que se antoja cuando menos compleja de ver. En invierno ya hubo cantos de sirena e incluso se llegó a rumorear sobre una posible salida, pero el niño maravilla emplazó su decisión al próximo verano, donde parece que tomará la decisión de regresar a su continente”, publicó El Desmarque hace algunos días.

    Y es que la situación de Sánchez es una de las grandes interrogantes del club en la segunda parte del campeonato local. El medio Estadio Deportivo fue mucho más allá de las especulaciones para concluir en la inminente partida del Dilla.

    “No existe ninguna posibilidad de que siga en el Sevilla una vez que termine contrato el 30 de junio, pues solo firmó por una campaña”, advirtieron cercanos al jugador al diario andaluz.

    Tras el triunfo ante Getafe, la crítica no fue más piadosa para con el formado en Cobreloa, quien ingresó a los 80 minutos, cuando el partido estaba definido a favor de los andaluces.

    “Desperdició dos contragolpes con malos servicios cuando lo tenía todo a favor para dejar solo a un compañero. Trabajó en la resta”, abordó Estadio Deportivo, que lo calificó con nota 5.

    Más duros fueron los cuestionamientos del Diario de Sevilla. En la valoración de los jugadores después de la victoria ante el Azulón, el medio se limitó a decir: “Parece un exjugador”.

