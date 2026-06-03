Comisión de Gobierno despacha a Sala proyecto que elimina irrenunciabilidad para días feriados de elecciones

La Comisión de Gobierno Interior respaldó el articulado del proyecto de ley que termina con los feriados irrenunciables en días de elecciones y plebiscitos y despachó a la Sala de la Cámara de Diputados la iniciativa que busca compatibilizar el derecho al trabajo con la participación ciudadana.

El texto, originado en una moción parlamentaria -entre cuyos autores están Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Daniel Lilayu, Natalia Romero y Marco Antonio Sulantay-, elimina la restricción que impide el funcionamiento de centros o complejos comerciales, durante las jornadas electorales. Esto debido al “detrimento económico” que ello trae, tanto a negocios mayores como a pequeños y medianos locatarios, particularmente en el caso de los denominados strip center.

En concreto, el proyecto mantiene la calidad de feriado laboral que tienen los días domingos de elecciones, eliminando la inhabilidad vigente que tienen los centros comerciales, vale decir la irrenunciabilidad.

Adicionalmente, aumenta de tres a cuatro horas -vale decir a media jornada- el tiempo que tendrán los trabajadores de estos comercios para ausentarse de su función y poder ir a cumplir con su obligación de sufragar.

La sesión contó con la participación de la subsecretaria del Ministerio Secretaría general de la Presidencia, Constanza Castillo, quien confirmó el respaldo del Ejecutivo a la iniciativa, considerando que el alto movimiento de personas en un día electoral es provechoso para el sector del comercio y servicios.

En esa línea, la mayoría de los parlamentarios coincidió en la importancia que tiene permitir que estos trabajadores puedan desempeñar sus funciones en jornadas como estas, debido a los réditos económicos que implica el alto flujo de transeúntes.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con “suma urgencia” por parte del gobierno.