Con Suazo titular y Alexis Sánchez sobre el cierre: Sevilla vence a Getafe en un duelo vital en la lucha por el descenso

El Sevilla salió victorioso de un duelo crucial, uno de esos conocidos como partidos de seis puntos. El elenco de los chilenos, que contó con Gabriel Suazo durante el primer tiempo y con Alexis Sánchez durante el cierre, se impuso por la mínima en su visita al Getafe. Los andaluces tienen un respiro en su pelea por no descender.

Las dificultades se apoderaron del contexto previo de un necesitado conjunto blanquirrojo, que necesitaba ganar luego de tres partidos sin hacerlo. Al frente se plantó un cuadro azulón antecedido por una seguidilla de resultados positivos (ocho de los últimos 12 puntos).

Además, se trató de un encuentro donde se empezó a cumplir la polémica sanción de Matías Almeyda, que recibió un castigo de siete jornadas. Javi Martínez, su ayudante, estuvo a ras de piso en el banco de suplentes.

Eso sí, llegó al Coliseum precedido por una positiva racha de ocho partidos invicto en el recinto (seis triunfos y dos empates). Su última caída de visita había sido en 2015. Y si bien el antecedente histórico estaba de su lado, había que ratificarlo en medio de un pésimo momento.

Un partido deslucido

Fue un inicio trabado, marcado por el ímpetu y reiteradas faltas del Sevilla. Esto no ayudó a propiciar el juego ante un equipo que se caracteriza por el replegarse y ceder el balón, algo que no tardó en ocurrir. Sin embargo, pese a tener el control, a la visita le costó superar líneas y profundizar.

Todo esto parecía cambiar en el 26′, luego de que el Getafe se quedara con diez futbolistas. El conjunto azulón sufrió la expulsión de Djené, que le propinó una violenta entrada a Suazo. Sin embargo, la diferencia numérica prácticamente no se notó y el trámite del encuentro siguió igual. Fue realmente un discreto primer tiempo.

El Sevilla movió la pizarra. Ante la necesidad de salir a buscar el triunfo y el hecho de que al Sevilla le sobrara un defensor en la línea de cinco, un resentido Suazo fue uno de los reemplazados.

Los cambios comenzaron a hacer efecto poco a poco con algunas aproximaciones. No fue hasta el 64′, en la primera clara, que vino la apertura de la cuenta gracias a una gran triangulación, pero mejor habilitación de Akor Adams, que se la dejó de taco a Djibril Sow. El volante anotó desde la entrada del área con un ajustado remate.

Tras el tanto, el Sevilla continuó con la posesión, defendiéndose con la pelota ante un Getafe sin respuestas. En esto fue clave el ingreso de Alexis Sánchez, que saltó al terreno en el 80′. Se le vio activo, pidiendo constantemente la pelota. En sus pocos minutos, logró generar un par de ocasiones para sus compañeros. Todo esto, sumado a una gran intervención de Vlachodimos sobre el final, fue suficiente para sostener un resultado clave.

El equipo de los chilenos sumó 29 unidades y escaló hasta la undécima posición, superando por diferencia de gol al Getafe, que tiene los mismos puntos. La zona baja está cada vez más apretada, pero el conjunto andaluz tiene un respiro. Ahora, su próximo rival será el Betis en el derbi.