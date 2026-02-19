Apuntan a su regreso a Sudamérica: prensa española sentencia el futuro de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez no lo pasa bien en Sevilla. El conjunto andaluz ha tenido deslucida temporada, marcada por la irregularidad. Hoy, están cada vez más cerca del descenso, mientras que el chileno ha perdido terreno y su futuro pareciera estar lejos de LaLiga.

Tras una pésima segunda etapa en Udinese, el chileno fichó por el elenco blanquirrojo. Y si bien comenzó de gran manera, aportando con goles y asistencias, no pudo sostener su desempeño. Las lesiones y un bajón deportivo, a la par con el rendimiento del equipo en su totalidad, terminaron siendo la tónica de su año.

En ese sentido, todo hace presagiar que su futuro está fuera del Sevilla. Conforme a lo señalado por medios españoles, el club no estaría interesado en la continuidad de Sánchez, que deberá buscar un nuevo club al final de la temporada.

La salida de Alexis

Sánchez dejará el Sevilla en junio. Según el medio El Desmarque, el chileno dejara el club cuando finalice su contrato: “A las puertas de cumplir 38 años, y sin apenas visos de continuidad, siendo casi la cuarta o incluso quinta opción en ataque para el entrenador, la lógica dice que se marchará del Sevilla FC en junio, salvo que llegue una mejoría que se antoja cuando menos compleja de ver”, indicó el sitio.

“En invierno ya hubo cantos de sirena e incluso se llegó a rumorear sobre una posible salida, pero el Niño Maravilla emplazó su decisión al próximo verano, donde parece que tomará la decisión de regresar a su continente“, añadió.

El portal también abordó la posibilidad de que retorne al fútbol sudamericano, específicamente a Internacional de Porto Alegre. “Mucho se ha hablado durante estas semanas sobre el interés del Inter de Porto Alegre, uno de los principales postores para hacerse con sus servicios, e incluso desde su país señalan que ya tendría un preacuerdo para incorporarse el próximo verano. Sea como fuere, lo que parece claro es que Alexis Sánchez no continuará en el Sevilla FC, que con una situación más desahogada deberá volver al mercado en busca de un perfil ofensivo”, indicó.

“Alexis Sánchez cayó de pie en Sevilla y por momentos ofreció una gran versión, con dos goles y una asistencia en cinco partidos. A partir de ahí llegaron las molestias musculares y fue desapareciendo de las alineaciones. Tanto que en los últimos cuatro meses apenas ha sido titular en tres ocasiones y no ve portería desde el pasado 10 de octubre. La llegada de Maupay le ha convertido en la cuarta o incluso quinta opción para Matías Almeyda, quien además de a Akor Adams o Isaac Romero ha probado también ahí a Peque”, cerró el medio.