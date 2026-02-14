A cuatro puntos del descenso: Sevilla de Suazo y un ausente Alexis Sánchez empata con Alavés y no puede salir del fondo

El Sevilla no logra enmendar el rumbo. Pese a que el equipo de Andalucía jugó por más de 85 minutos con un hombre menos (contando el tiempo de adición) y consiguió rescatar un punto en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la igualdad por 1-1 ante Deportivo Alavés no sirve para alejarse de la parte baja de LaLiga.

El cuadro que tuvo a Gabriel Suazo como titular los 90 minutos y a Alexis Sánchez relegado en el banco de suplentes quedó cuatro puntos por encima del Rayo Vallecano, último elenco que estaría descendiendo en estos momentos. Sin embargo, si los franjirrojos se imponen al Atlético de Madrid en su duelo de este domingo, la diferencia pasará a ser solo de una unidad. La crisis es total.

Lucha con 10 hombres

Si bien el calendario marcaba que apenas esta era la 24ª jornada de la liga española, lo cierto es que el duelo entre andaluces y babazorros representaba una verdadera final anticipada en la lucha por el descenso. Y es que, previo a este compromiso, el conjunto de los chilenos llegaba con apenas un triunfo en sus últimas siete presentaciones. El Alavés, en tanto, poseía dos victorias en la misma cantidad de partidos.

La seguidilla de malos resultados se reflejaba, naturalmente, en la ubicación que estos elencos ocupaban en la tabla de posiciones: ambos contaban 25 puntos, a solo tres unidades de entrar en la zona de los que pierden la categoría.

Con la presión latente de tener que sumar para escapar del sótano del certamen, el entrenador Matías Almeyda decidió apostar por solo uno de los jugadores nacionales como titulares. Suazo, como ya es habitual, dijo presente en la oncena inicial y fue el encargado de cubrir el carril izquierdo. Sánchez, por su lado, tuvo que esperar desde el banquillo una oportunidad que finalmente no llegaría.

En el desarrollo del cotejo, el Sevilla tuvo que lidiar con un problema que puso en serio riesgo su objetivo de imponerse en el Ramón Sánchez Pizjuán. Tan solo a los 16 minutos, Juanlu propinó un pisotón y dejó con 10 hombres al equipo local tras ser expulsado por doble amarilla.

Sin embargo, pese a la inferioridad numérica, el DT argentino no resignó la idea y salió decidido a hacerse fuerte en su escenario. Después de varios pasajes en los que se disputó el balón en la mitad de la cancha, los nervionenses lograron encontrar los espacios y dieron el primer golpe justo antes de la pausa del entretiempo. A los 41′, Neal Maupay fracasó en su intento de eludir la marca en la entrada del área, pero el rebote le quedó a un Djibril Sow que venía desde atrás con todo el envión. El suizo sacó un remate que se desvió en la humanidad del zaguero Facundo Garcés y que le cambió toda la trayectoria al golero Antonio Sivera.

¡EN EL MOMENTO MENOS PENSADO SE ABRIÓ EL MARCADOR!



Tras un rebote con mucha fortuna, Sow apareció en el área y remató para el 1-0 de Sevilla ante Alavés.#LaLigaEnDSPORTS#SevillaAlavés pic.twitter.com/eylui9bL7U — DSPORTS (@DSports) February 14, 2026

A esa altura, el 1-0 parecía un logro heroico, sobre todo, si se tenía en cuenta lo que había ocurrido con la tempranera roja y con la importancia de obtener esta victoria para salir del fondo. Por este motivo, los blanquirrojos decidieron cambiar el dibujo táctico y se refugiaron para resguardar la ventaja mínima.

No obstante, aquel retroceso terminó siendo perjudicial. El Sevilla se replegó tan atrás que acabó entregando la posesión en su totalidad, por lo que el Alavés cargó toda la artillería y comenzó a bombardear el área del meta Vlachodimos de entrada en el complemento. ¿Efecto inmediato? El cuadro visitante consiguió el empate a los 60′, obra de Toni Martínez tras ganarle en el salto de un córner a Suazo.

¡ESTABA AL CAER: LO EMPATÓ ALAVÉS!



Tras un córner, Toni Martínez con una gran cabezazo anotó el 1-1 ante Sevilla.#LaLigaEnDSPORTS#SevillaAlavés pic.twitter.com/VqQN1bkw8n — DSPORTS (@DSports) February 14, 2026

La igualdad establecía un nuevo escenario, pues el Sevilla pasaba de la confianza al temor. En ese marco, las dudas de los andaluces se extenderían a los 64′, cuando el Alavés marcó el 2-1 transitorio, a través de un remate de Lucas Boyé. Sin embargo, el delantero tenía unos centímetros de su pie en offside y el tanto se anuló. El equipo de Suazo y Sánchez estaba en la cuerda floja.

Así pasaron varios minutos. Los nervionenses aguantaban con lo que tenían, mientras su rival buscaba con insistencia llevarse el botín del triunfo de vuelta a Mendizorroza. Sin embargo, a pesar de las arremetidas finales y el intercambio de golpes, el marcador no volvió a moverse. Con el pitazo final, se certificó un reparto de puntos que deja un sabor amargo en ambos bandos, ya que el fantasma del descenso sigue acechando y respirándoles de cerca.

Tras esta igualdad en la que no vio minutos el Niño Maravilla, el Sevilla tendrá que reponerse el próximo domingo cuando visite al Getafe, elenco que está en la medianía de la tabla con 29 puntos, es decir, a solo tres unidades de distancia.