    El Deportivo

    “Nadie da un euro”: el futuro de Alexis Sánchez en el Sevilla se llena de dudas y cuestionamientos

    El tocopillano llegó como una apuesta en un momento complejo en la historia del club y rindió desde el comienzo. Sin embargo, las lesiones han mermado su tiempo de juego. La prensa local aborda el futuro del atacante en la institución.

    Por 
    Diego Donoso
    El futuro de Alexis Sánchez se complica en su regreso a España.

    El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un difícil pasar en la liga española. Los blanquirrojos están en el puesto 13° con 25 puntos, a tan sólo tres unidades del Rayo Vallecano que se encuentra en zona de descenso.

    La escuadra dirigida por Matías Almeyda tampoco logra hilar victorias. En los últimos cinco partidos, sólo pudo imponerse contra Athletic de Bilbao, además de los empates con Girona y Elche.

    Otro que no pasa por un buen momento es Sánchez, quien por un desgarro muscular y una contusión en la pelvis se ha visto relegado. Por esto, no ha logrado tener continuidad en el equipo de Almeyda, lo que también se complica con el fichaje de Neal Maupay y el regreso goleador de Akor Adams.

    El Diario de Sevilla fue categórico al referirse al presente del delantero nacional. “El chileno, que ha hecho partidos meritorios, como en el Bernabéu ante el Real Madrid, necesita coger ritmo a base de partidos, pero el Sevilla no está para esperar a nadie”, escribió el citado medio. Asimismo, adelantaron que es complejo que continue en la siguiente temporada.

    El futuro de Sánchez se aleja de Sevilla

    El mismo diario realizó un análisis de la temporada del tocopillano y César Azpilicueta, los dos veteranos que llegaron como las apuestas con experiencia para reforzar al plantel. Los españoles contaron que ,a pesar del buen inicio de ambos, no han cumplido con las expectativas del inicio de la campaña.

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, festejando la victoria sobre el Rallo Vallecano en Vallecas. Sevilla FC

    “No han sido fichajes que han dado la productividad que se esperaba de ellos, al menos hasta la fecha. Otra cosa es la labor que sí han podido hacer a nivel de liderazgo, una tarea en la nadie duda que han sumado", explicó el Diario de Sevilla.

    Los méritos de Sánchez y Azpilicueta no alcanzarán para extender sus contratos en el cuadro ibérico. La inconsistencia dentro de las oncenas y el nivel sobre la cancha no convencen para que ambos futbolistas extiendan su paso por Sevilla, según el citado medio.

    “Sánchez, que ha tenido que negar que esté planteando un futuro fuera de Sevilla después de que se publicara una supuesta negociación con el Internacional de Porto Alegre. Desde luego, nadie en el Sevilla da un euro por que el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión, al igual que Azpilicueta", sentenció el escrito sobre el futuro del bicampeón de América.

