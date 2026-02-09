SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    Matías Almeyda sacó a Akor Adams al minuto 74 del duelo ante Girona, lo que provocó la furia de la hinchada sevillana en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Foto: Sevilla FC.

    Corría el minuto 75 del duelo entre Sevilla y Girona, por la fecha 23 de LaLiga. El elenco local caía por la cuenta mínima y el entrenador Matías Almeyda decidió que era una buena opción el ingreso de Alexis Sánchez para intentar igualar el partido. El reemplazado fue el delantero Akor Adams, de 1,90 metros de altura y que acumula tres goles en los últimos cuatro encuentros. Sin embargo, al momentos de realizar la sustitución, el público se manifestó en contra de la salida del artillero nigeriano. Por el otro lado, el chileno se vio expuesto a una incómoda situación.

    Al final, Sevilla logró la igualdad 1-1 en los descuentos gracias al gol de Kike Salas, un resultado clave, ya que llega a 25 puntos, se ubica en el décimo tercer puesto y se aleja momentáneamente de la zona roja de la tabla. Además, Girona era un rival directo en esa disputa.

    “Hay una historia detrás de Alexis Sánchez”

    Este lunes, consultado por esta incómoda situación, Almeyda justificó su decisión: “Yo sé por qué tomo las decisiones. Mido que los jugadores salten, sé quién salta más, quién tiene más tiempo para cabecear y no importa si uno mide dos metros, el otro uno sesenta”.

    “Hay una historia detrás de Alexis Sánchez y creía oportuno su ingreso faltando diez minutos, que algo podía llegar a ver, a lograr, y por eso fue el cambio”, agregó.

    Alexis Sánchez.

    “Nada te garantiza que porque deje gente alta vayas a hacer gol de cabeza, porque de hecho todavía ni uno hicimos. Porque tampoco los centros eran buenos. Entonces el análisis futbolístico que hago es diferente“, cerró.

    Otro rival directo

    El próximo partido de Sevilla por la fecha 24 de LaLiga también será determinante en sus aspiraciones para esta temporada. Se enfrenta en casa a Deportivo Alavés, que está décimo cuarto con los mismos 25 puntos que el elenco de los chilenos.

    El encuentro está pactado para las 14.30 horas de Chile del próximo sábado 14 de febrero, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

