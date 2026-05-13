La figura del Betis que se rinde al método de Manuel Pellegrini: “Me rescató en un momento en el que ni yo me encontraba”

El Betis de Manuel Pellegrini consiguió este martes asegurar su presencia en la Champions League. Aquello se dio después del triunfo por 2-1 sobre Elche. El tanto de la victoria fue obra de Pablo Fornals, quien tras el partido compartió algunas palabras sobre su evolución dentro del equipo, con emotivas palabras para referirse al trabajo del Ingeniero.

“Imagínate, muy contento por todo, por cómo ha ido el partido. En lo personal, por poder haber metido ese gol tan bonito, que además es muy importante para la afición y para el club. Y muy contento de poder haber certificado jugar en Champions la temporada que viene con el Betis”, comenzó señalando en un punto de prensa.

“Ha sido una temporada, yo creo que en los números, buena, haciendo historia en Europa, haciendo historia el día de hoy consiguiendo la Champions. Es verdad que han habido días muy malos también y somos conscientes, pero queríamos que hoy fuera uno de esos días que la afición guarda para siempre y muy contento de haber podido participar”, remarcó sobre la importancia de acceder a la Champions League.

Por último, mostró su emoción por la confianza que Manuel Pellegrini le dio. “Me rescató en un momento en el que, ya lo he dicho muchas veces, ni yo mismo creía en mí y a través de los compañeros, de la ciudad, de la afición, pues creo que ha podido aflorar mi mejor versión esta temporada y yo personalmente este año he disfrutado mucho estando aquí en el Betis”, indicó.

La conformidad de Pellegrini

A su vez, el técnico Chileno Manuel Pellegrini señaló tras el encuentro que “tal vez nadie esperaba que estuviéramos seis años jugando en Europa. Esta fue una temporada bastante controvertida en muchos aspectos. En momentos en que parecíamos el peor equipo del campeonato. Siempre lo dije, en la segunda vuelta íbamos terceros en puntaje. Ahora clasificamos a la Champions dos partidos antes, eso quiere decir que los traspiés que uno tiene hay que saberlos superar”.

Además, el santiaguino se refirió a las críticas a la que se vio sometido y el cuerpo técnico, sobre todo después de la traumática eliminación de la Europa League a manos del Sporting Braga.

“Todos los equipos pasan por malos momentos, son cosas que hay que saber absorberlas, aceptar las críticas en su momento, pero hay que tener la cabeza fría para saber cuál es el camino”, dijo el Ingeniero.

En medio de la algarabía, el santiaguino dejó un mensaje a la directiva que dejó en vilo su permanencia en el cargo de entrenador del Betis, pese a que extendió su compromiso con el club hasta junio de 2027, en noviembre pasado.

“Tengo contrato. Seguramente, antes de la Champions nos sentaremos a conversar, este es un desafío mayúsculo, pero cuando hay dos partes siempre hay dudas. Firmamos la renovación, pero lo que pase en el futuro uno nunca sabe. Siempre he tenido una postura en mi carrera, tengo contrato y me gusta cumplirlo, de eso no hay dudas. Pero veremos en el futuro como se desarrolla. Ya veremos lo que pasa”, aseguró el DT.