    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Un acotado presupuesto y una seguidilla de malas decisiones ponen al equipo en su peor momento en casi 25 años. El lunes, los andaluces reciben al Celta de Vigo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Sevilla está en el undécimo puesto de LaLiga.

    El árbitro Iosu Galech pitó el final del partido en Sevilla y decretó la goleada de Levante, uno de los colistas de LaLiga, sobre el equipo en el que hoy militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Dolorosa derrota de 3-0 que no es más que el corolario de una crisis que hace años golpea al equipo del barrio de Nervión, en la capital andaluza, que lo deja undécimo.

    El club más ganador en la historia de la Europa League logró su última corona hace casi tres años, ciclo que terminó con un exitoso periodo de cinco primeros puestos en una década. Pero la actual campaña está lejos de esa realidad. Los hinchas del equipo andaluz han debido acostumbrarse a pelear abajo en la tabla. Prueba de ello es el décimo séptimo puesto en el torneo pasado, a solo un punto del descenso. No solo eso: en 2025 el equipo cerró su peor año calendario en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, después de sumar solo cuatro triunfos como local. Nunca en la historia había tenido una campaña tan exigua, ni siquiera en los años en que jugó en Segunda.

    Además, por primera vez en 24 años, el equipo solo jugará un torneo en la parte final de la temporada, después de quedar eliminado de la Copa del Rey y no haber avanzado a copas internacionales por segunda temporada consecutiva, un verdadero fracaso deportivo.

    Mazazo financiero

    El desastre deportivo es directamente proporcional a la acotada inversión y el humilde presupuesto. En el mercado del verano europeo, la institución solo gastó 280 mil dólares en pases de jugadores, la menor cifra desde la temporada 1989-1990. Muy lejos de periodos de bonanza económica, tal como ocurrió hace seis temporadas, cuando la dirigencia de José Castro invirtió cerca de 220 millones de la divisa norteamericana, la mayor de la historia.

    Así, de acuerdo con las reglas impuestas por la organización de LaLiga, el equipo hispalense debe mostrar un límite salarial de tan solo 800 mil dólares, el más bajo entre todos los equipos del torneo. Es decir, no puede pasar de esa cifra en gastos de remuneraciones. El más alto del torneo lo tiene Real Madrid con casi 800 millones de dólares.

    En sentido estricto, el mes pasado se presentó el balance a la junta de accionistas del club, en la que se explican otros US$ 58 millones de pérdidas. Pese a ello, ese pasivo forma parte del plan de reestructuración, de acuerdo con las palabras del presidente José María del Nido Carrasco, quien equilibró el presupuesto para crecer en el curso 2026-2027. La temporada pasada hubo ingresos por US$ 144 millones, además de gastos por 207 millones de dólares.

