El Deportivo

Un gigante dormido en una severa crisis: el Sevilla que espera a Alexis Sánchez en su última oportunidad en Europa

Hace casi dos décadas, la escuadra andaluza era la mejor del planeta. Hoy, los malos negocios y las administraciones lo ponen como el equipo con el límite salarial más bajo. La llegada del tocopillano espera dar un golpe mediático a los andaluces.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Alexis Sánchez llega como un complemento al primer equipo de Sevilla.

En 2006 y 2007, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, organismo dependiente de la FIFA, eligió al Sevilla de España como el mejor equipo del planeta en años consecutivos. Hoy, la realidad del equipo dista mucho de esas temporadas de gloria.

Escenario en el que la llegada de Alexis Sánchez pretende dar un golpe mediático a una institución que, al menos en los inmediato, necesita con urgencia dar un nuevo impulso a su proyecto.

Pero la realidad económica de los andaluces dista mucho de ese equipo que supo levantar siete trofeos de la Europa League, marca que lo pone como el más ganador de la historia en esa competición.

De acuerdo con las reglas impuestas por LaLiga, el equipo hispalense tendrá un límite salarial es de tan solo 684.000 euros (poco más de 800 mil dólares), el más bajo entre todos los equipos del torneo. El más alto lo tiene Real Madrid con casi 800 millones de dólares.

El club andaluz ha vivido una caída dramática en ingresos. De esa manera, solo puede realizar fichajes a través de las autorizaciones provisionales autorizados por la organización autónoma del campeonato.

El límite salarial o límite del costo de la plantilla deportiva es el gasto máximo que cada club puede hacer en sueldos, contrataciones, primas, imposiciones y amortizaciones durante una temporada. Esta cifra incluye no solo al primer equipo, sino también a los entrenadores, los equipos filiales y las divisiones inferiores.

Situación que también repercutió en los refuerzos. Si bien pudo realizar incorporaciones en este mercado, ninguna de ellas pudo estar disponible en las primeras dos fechas, tal como ocurrió con el lateral chileno Gabriel Suazo, quien solo pudo estrenarse en la tercera jornada en el triunfo 2-0 sobre Girona.

Plantel necesitado

Sánchez arribó este lunes a la capital andaluza. El chileno llegó temprano a España para realizarse los exámenes médicos de rigor antes de firmar con el elenco albirrojo por una temporada, con opción a un segundo año.

De acuerdo con la publicación de Estadio Deportivo, la llegada del tocopillano “llega precedida de un acuerdo con el Udinese para rescindir los últimos nueve meses de contrato con el club italiano supeditado a que se consume otro pacto con el Sevilla FC para firmar un contrato hasta final de la presente temporada con una opción para prorrogar su estancia en el Ramón Sánchez-Pizjuán por un segundo curso si todo va bien en esta 25/26”.

En lo netamente deportivo, de acuerdo con los medios locales, el arribo del Dilla se trata de un fichaje considerado como un complemento para el ataque. No tanto como un delantero de referencia, más como un extremo o jugando detrás del 9, aunque también podría fungir en esa posición respecto de las necesidades del equipo.

La contratación del atacante pretende ser un golpe mediático, eso al margen de lo que pueda ocurrir en el terreno de juego. A sus 36 años y tras haber jugado el pasado curso solo 14 partidos, todavía no está claro cuánto pesará en el esquema del entrenador Matías Almeyda, quien sigue al jugador desde su paso en River Plate en la temporada 2007-’08.

