La burlesca amenaza de la Garra Blanca a Independiente por la violencia ante la U: “Nadie golpea a nuestros hijos”

El lienzo que colgó la Garra Blanca alusiva a los incidentes entre la U e Independiente.

Colo Colo y Universidad de Chile disputaron este fin de semana una nueva edición del Superclásico. El Cacique acabó imponiéndose por 1-0 en el estadio Monumental con la anotación de Vicente Pizarro, quien se transformó en el héroe de la jornada.

Este duelo también fue seguido del otro lado de la cordillera, pero hubo un detalle que terminó llevándose la atención de los medios transandinos. En el sector Arica del estadio de Macul, donde se ubica la Garra Blanca, fue posible apreciar un lienzo que aludía directamente a la horrorosa noche que vivieron los hinchas de la U en su visita a Independiente en Avellaneda por la Copa Sudamericana.

“Independiente, los esperamos en Chile. Nadie golpea a nuestros hijos”, señalaba el lienzo que también contaba con el escudo del club argentino invertido.

Ante esto, el diario Olé tituló en su sitio web: “La U de Chile volvió a jugar tras la barbarie: perdió el clásico y Colo Colo le colgó una bandera fuerte”.

“La Universidad de Chile volvió a jugar, pero su regreso no fue nada positivo: perdió 1-0 el clásico con Colo Colo y, encima, debió observar una fuerte bandera que su rival exhibió en una de las tribunas”, profundizaron dentro de la nota.

Por otro lado Todo Noticias, definió el mensaje como una “irónica amenaza” por parte de la fanaticada colocolina que “aprovechó para recordar el violento episodio de Avellaneda y encender la rivalidad con Independiente, en medio de la histórica enemistad con la Universidad de Chile”.

A su vez, TYC Sports aludió a a una burla por parte de los hinchas del Cacique. “Apareció Colo Colo, que amenazó al Rojo, pero sin dejar de cargarse a su clásico rival”, titularon.

“Con intención de cargarlos a pesar de la trágica noche en el Libertadores de América el pasado 21 de agosto, hicieron referencia al historial a favor en el clásico y a la ‘paternidad’, por lo que se proclamaron en su defensa y le anticipan al Rojo un clima caldeado en su próxima estadía en suelo trasandino”, ahondaron.

Otro hecho que ocurrió en el estadio Monumental y en la que se aludió a los hechos de violencia desarrollados en Avellaneda la protagonizó Javier Correa y Michael Clark.

En la zona mixta del recinto de Macul, y cuando el delantero albo se dirigía a los camarines, un hincha azul lo encaró. El transandino se devolvió para responderle, pero fue detenido por varias personas para evitar que el conflicto escalara.

Claro que la situación continuó luego cuando se cruzó con el presidente de Azul Azul Michael Clark.

De acuerdo a los presentes en el lugar, el exatacante de Estudiantes de La Plata habría realizado un ácido comentario en contra del directivo: “Hijo de puta controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta”.

Tras el incidente, el directivo laico acusó que “me dijo garabatos muy feos. Espero que llegue a su casa, lo piense y pida perdón”, comentó Clark.