SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La burlesca amenaza de la Garra Blanca a Independiente por la violencia ante la U: “Nadie golpea a nuestros hijos”

Diversos medios del otro lado de la cordillera reaccionaron al mensaje que se vio en la victoria de Colo Colo sobre la U en el Superclásico.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
El lienzo que colgó la Garra Blanca alusiva a los incidentes entre la U e Independiente. pc

Colo Colo y Universidad de Chile disputaron este fin de semana una nueva edición del Superclásico. El Cacique acabó imponiéndose por 1-0 en el estadio Monumental con la anotación de Vicente Pizarro, quien se transformó en el héroe de la jornada.

Este duelo también fue seguido del otro lado de la cordillera, pero hubo un detalle que terminó llevándose la atención de los medios transandinos. En el sector Arica del estadio de Macul, donde se ubica la Garra Blanca, fue posible apreciar un lienzo que aludía directamente a la horrorosa noche que vivieron los hinchas de la U en su visita a Independiente en Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Independiente, los esperamos en Chile. Nadie golpea a nuestros hijos”, señalaba el lienzo que también contaba con el escudo del club argentino invertido.

Ante esto, el diario Olé tituló en su sitio web: “La U de Chile volvió a jugar tras la barbarie: perdió el clásico y Colo Colo le colgó una bandera fuerte”.

“La Universidad de Chile volvió a jugar, pero su regreso no fue nada positivo: perdió 1-0 el clásico con Colo Colo y, encima, debió observar una fuerte bandera que su rival exhibió en una de las tribunas”, profundizaron dentro de la nota.

Por otro lado Todo Noticias, definió el mensaje como una “irónica amenaza” por parte de la fanaticada colocolina que “aprovechó para recordar el violento episodio de Avellaneda y encender la rivalidad con Independiente, en medio de la histórica enemistad con la Universidad de Chile”.

A su vez, TYC Sports aludió a a una burla por parte de los hinchas del Cacique. “Apareció Colo Colo, que amenazó al Rojo, pero sin dejar de cargarse a su clásico rival”, titularon.

“Con intención de cargarlos a pesar de la trágica noche en el Libertadores de América el pasado 21 de agosto, hicieron referencia al historial a favor en el clásico y a la ‘paternidad’, por lo que se proclamaron en su defensa y le anticipan al Rojo un clima caldeado en su próxima estadía en suelo trasandino”, ahondaron.

El acalorado cruce entre Javier Correa y Michael Clark

Otro hecho que ocurrió en el estadio Monumental y en la que se aludió a los hechos de violencia desarrollados en Avellaneda la protagonizó Javier Correa y Michael Clark.

En la zona mixta del recinto de Macul, y cuando el delantero albo se dirigía a los camarines, un hincha azul lo encaró. El transandino se devolvió para responderle, pero fue detenido por varias personas para evitar que el conflicto escalara.

Claro que la situación continuó luego cuando se cruzó con el presidente de Azul Azul Michael Clark.

De acuerdo a los presentes en el lugar, el exatacante de Estudiantes de La Plata habría realizado un ácido comentario en contra del directivo: “Hijo de puta controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta”.

Tras el incidente, el directivo laico acusó que “me dijo garabatos muy feos. Espero que llegue a su casa, lo piense y pida perdón”, comentó Clark.

Lee también:

Más sobre:FútbolColo ColoUniversidad de ChileLa UIndependienteSuperclásico

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Nuevo intento de fuga de un recinto penitenciario: Cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto

La economía se enfría en julio y el Imacec se ubica por debajo de las expectativas

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast
Chile

“Que absurdo”: Elizalde eleva el tono por acusaciones de intervencionismo en campaña de Kast

Nuevo intento de fuga de un recinto penitenciario: Cinco reos intentaron escapar de la cárcel de Puente Alto

Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido

La economía se enfría en julio y el Imacec se ubica por debajo de las expectativas
Negocios

La economía se enfría en julio y el Imacec se ubica por debajo de las expectativas

Economista jefe de BTG Pactual Brasil: “Desde la perspectiva brasileña, Chile es un país excelente”

El modelo de negocios de TocToc: entre la publicidad, la inteligencia de mercado y las comisiones de venta

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea
Tendencias

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

Qué es NanoBanana, el modelo “más avanzado” para imágenes de IA de Google

La burlesca amenaza de la Garra Blanca a Independiente por la violencia ante la U: “Nadie golpea a nuestros hijos”
El Deportivo

La burlesca amenaza de la Garra Blanca a Independiente por la violencia ante la U: “Nadie golpea a nuestros hijos”

Con la misión de no ser última: la Roja comienza a cerrar su ciclo más triste ante Brasil y Uruguay

Ben Brereton llega al Derby County pensando en su retorno a la Roja: “Me encanta ir, es genial”

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”
Cultura y entretención

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS
Mundo

El avión en que viajaba la presidenta de la Comisión Europea fue afectado por presunta interferencia rusa en el GPS

La ONU expresa sus condolencias tras el “devastador” terremoto en Afganistán y anuncia asistencia para los afectados

Ascienden a más de 63.500 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”