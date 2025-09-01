“Un estorbo”: la dura crítica de Johnny Herrera hacia Arturo Vidal tras triunfo de Colo Colo sobre la U

El Superclásico 198 ya es historia. La victoria de Colo Colo ante Universidad de Chile, partido disputado en el estadio Monumental, provocó una serie de reacciones de diversa índole.

Uno de los hechos más cuestionados fue la expulsión del zaguero azul Franco Calderón, quien vio la tarjeta roja en la media hora de partido, después de una fuerte entrada sobre Vicente Pizarro. Jugada que, de alguna manera, cambió el rumbo del partido.

“El resultado pasó por el arbitraje. Yo creo que el arbitraje fue muy malo. Vi un árbitro con temor, con miedo, arbitrando acá (…) Si la de Calderón fue expulsión, la de Javier Correa era expulsión y eso marcaba el partido”, se quejó el presidente de Azul Azul, Michael Clark, tras la caída.

Duro golpe para los universitarios, quienes debieron jugar más de una hora con un hombre menos. Carencia clave en un partido en el que debió cambiar su enfoque para intentar sacar al menos el empate.

Desventaja que resultó fuertemente cuestionada por Johnny Herrera, uno de los máximos ídolos en la historia de la U. El exarquero calificó el hecho como “lamentable”.

“Jugar setenta minutos con un jugador menos es dar demasiada ventaja y eso marca el trámite del partido. Es un hecho lamentable. Son cosas que pasan, siempre pasa algo”, dijo el exjugador en TNT Sports.

Respecto del análisis del partido, el comentarista angolino advirtió que el elenco estudiantil jugaba mucho mejor que los locales, sobre todo, antes de que quedara con diez jugadores.

“Los dos equipos llegaban bien a este partido, Universidad de Chile mucho mejor que Colo Colo, evidentemente. Pero ellos hicieron un planteamiento defensivo, no salieron a buscar tanto, todo para aguantar. La U, como siempre, en lo suyo”, advirtió Herrera.

Dardos a Vidal

De acuerdo con la opinión de Herrera, el instante específico del triunfo del Cacique pasa por el ingreso del mediocampista argentino Claudio Aquino, relegado a la banca por los técnicos Luis Pérez y Hugo González.

El exjugador de Vélez Sarsfield de Buenos Aires entró a los 70’. Once minutos más tarde, Aquino comenzó la jugada que terminó en la conquista de Vicente Pizarro, a la postre, la única del duelo.

“Con el correr del partido, el cambio clave fue la entrada de Aquino, cuando sale un jugador que parecía centro estorbo… Perdón, cuando salió Vidal. La primera pelota que tocó dejó solo a Correa. Colo Colo corrigió y lo ganó bien, pero la diferencia fue la ventaja numérica por 70 minutos”, aseguró Johnny Herrera.

